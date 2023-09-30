ولفرهامبتون يوقف قطار «السيتي» في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)

فجّر ولفرهامبتون «مفاجأة» من «العيار الثقيل»، بإلحاق الخسارة الأولى بضيفه مانشستر سيتي «حامل اللقب»، عندما تغلب عليه 1-0، في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل البرتغالي روبن دياز «13 خطأ في مرمى فريقه»، والكوري الجنوبي هي-تشان هوانج «66» هدفي ولفرهامبتون، والأرجنتيني خوليان ألفاريز «56» هدف مانشستر سيتي.

وبدا واضحاً تأثر «حامل اللقب» بغياب لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري بسبب الإيقاف.

وكان مانشستر سيتي الذي توقفت انطلاقته المثالية عند 6 انتصارات متتالية، صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة، ولكن دون فرص خطيرة على مرمى أصحاب الأرض الذين استغلوا هجمة مرتدة مبكرة، وافتتحوا التسجيل عندما انطلق البرتغالي بيدرو نيتو بمجهود فردي رائع من منتصف ملعب فريقه، وتخلص من فيل فودن والهولندي نايثن آكيه، وتوغل داخل المنطقة ومرّر الكرة عرضية ارتطمت بقدم دياز وعانقت الشباك «13».

وانتظر السيتي الدقيقة 58 لإدراك التعادل من ركلة حرة مباشرة رائعة لألفاريز، سدّدها قوية بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البرتغالي جوزيه سا «58».

ونجح ولفرهامبتون في استعادة التقدم، إثر هجمة مرتدة قادها البرتغالي الآخر روبن سيميدو من الجهة اليمنى، ومرر كرة عرضية أبعدها المدافع السويسري مانويل أكانجي برأسه، وتهيأت أمام هوانج الذي سددها قوية ارتدت من دياز، وتهيأت أمام البرازيلي ماتيوس كونيا، مررها على «طبق من ذهب» إلى الكوري الجنوبي الذي تابعها داخل المرمى «66»، وتجمد رصيد «السيتي» عند 18 نقطة.

وحقق أرسنال فوزاً ثميناً على مضيفه بورنموث بـ «رباعية»، واستعاد «المدفعجية» التوازن عقب سقوطهم في فخ التعادل أمام الجار توتنهام 2-2 في المرحلة الماضية.

وبكّر أرسنال بالتسجيل عبر جناحه الدولي بوكايو ساكا، عندما استغل كرة مرتدة من القائم الأيمن، إثر رأسية للبرازيلي جابريال جيسوس، تابعها داخل المرمى الخالي «17».

وحصل الفريق اللندني على ضربة جزاء في الدقيقة 44، إثر عرقلة إيدي نكيتياه داخل المنطقة من ماكسيميليان أرونز، تركها ساكا إلى القائد النرويجي مارتن أوديجارد الذي انبرى لها بنجاح مسجلاً الهدف الثاني.

وحصل أرسنال على ضربة جزاء ثانية مطلع الشوط الثاني، إثر عرقلة أوديجارد من المدافع راين كريستي، انبرى لها هذه المرة الدولي الألماني كاي هافيرتز بنجاح أيضاً «53»، قبل أن يختم المدافع بن وايت المهرجان بالهدف الرابع «93».

وانتكس مانشستر يونايتد مجدداً بخسارته أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف، سجله الدنماركي يواكيم أندرسن، بتسديدة رائعة بيمناه «على الطاير»، مستغلاً ركلة حرة جانبية أنبرى لها إيبيريتشي إيزي «25»، وهي الخسارة الرابعة لـ «اليونايتد» هذا الموسم، وتجمّد رصيده عند 9 نقاط وتراجع إلى المركز العاشر.