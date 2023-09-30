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الرياضة

عبد الرحمن الزرعوني مديراً تنفيذياً بـ«العين للشطرنج»

عبد الرحمن الزرعوني مديراً تنفيذياً بـ«العين للشطرنج»
1 أكتوبر 2023 00:43

أبوظبي (وام)

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أصدر الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، قراراً بتعيين عبد الرحمن إبراهيم الزرعوني مديراً تنفيذياً للشؤون الإدارية بالنادي.
وأعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان عن ثقته بالزرعوني، ليمثل إضافة كبيرة للنادي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، خلال الفترة المقبلة.
ويتمتع الزرعوني بسجل حافل من الخبرات والمؤهلات، حيث شغل مناصب عدة في مجالس إدارات عدد من الشركات والمؤسسات، منها «اتصالات زانتل» في تنزانيا وشركة تكافل الهلال، كما كان عضواً بارزاً باللجنة الفرعية لكأس العالم للشباب عام 2003 بالإمارات.

سلطان بن خليفة بن سلطان
نادي العين للشطرنج
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