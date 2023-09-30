«دالاس مافريكس» يبحث عن المكاسب في «تمهيدية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشاق كرة السلة حول العالم نحو أبوظبي خلال الأسبوع الجاري، حيث يستعد دالاس مافريكس لمواجهة مينيسوتا تمبروولفز في مباراتين تمهيديتين، قبل بداية الموسم في إطار مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2023 المُقدّمة من شركة «القابضة».

وتقام المواجهتان 5 و7 أكتوبر الجاري، في «الاتحاد أرينا» على جزيرة ياس، في إطار التعاون الاستراتيجي بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والذي تستضيف بموجبه أبوظبي المباريات التمهيدية قبل بداية الموسم للعام الثاني على التوالي في منطقة الخليج العربي.

ويتطلع جيسون كيد، مدرب فريق دالاس مافريكس والبطل السابق لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب خلال الفترة التي يقضيها الفريق في المنطقة، مؤكداً أنه يرى في المباراتين المرتقبتين ضد المنافس القوي فرصة مثالية لتطوير قدرات فريقه التي تساعد على تحقيق الانتصارات قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال كيد، المشارك في مباراة كل النجوم 10 مرات: «نحرص على إظهار أعلى مستويات الروح التنافسية في كلتا المواجهتين، حيث نهدف إلى بناء قدرات فريقنا، لحصد البطولات، كما تمنحنا زيارة أبوظبي فرصة استثنائية لتطوير هذه القدرات، ونؤكد التزامنا الكامل باغتنام الفرصة».

وبشأن الأداء المخيب وسجل الهزائم التي تكبدها فريق دالاس مافريكس الموسم الماضي للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، قال كيد: «لم يكن ختامنا للموسم الماضي على قدر التطلعات، ولكننا نأمل تحقيق بداية جديدة ومبشرة، وبالنظر إلى المعسكر التدريبي والموسم المرتقب، نتوقع انسجاماً أكبر بين اللاعبين، خاصة كايري إيرفينج ولوكا دونتشيتش، ويتمحور تركيزنا الرئيسي حول بناء فريق قادر على حصد البطولات، الأمر الذي يتطلب التزاماً كاملاً بعقلية الفوز بالبطولات، إلى جانب اللعب بتشكيلة متفاهمة حول كايري ولوكا، ونهدف في نهاية المطاف إلى الفوز باللقب بلا شك».

وتهدف الشراكة بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى تعزيز رياضة كرة السلة في الشرق الأوسط ودعم المواهب فيها.

وقال: «قامت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية باستثمارات ضخمة في سبيل تطوير اللعبة، وكلي ثقة بأن لاعبي كرة السلة في الشرق الأوسط سينجحون في شق طريقهم نحو دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عند توفر ما يحتاجونه من وقت وموارد ضرورية، ويستغرق هذا التحول بعض الوقت، ولكني أعتقد أن كل دولة في العالم ستتمكن من تطوير موهبة قادرة على المنافسة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين».

وإلى جانب المواجهتين، تقدم التجربة التي تستضيفها أبوظبي للاعبين والفرق فرصة استكشاف العاصمة الإماراتية ومعالمها المميزة. وأعرب كيد عن حماسته بقوله: «نحن متحمسون لزيارة أبوظبي والتعرف على منطقة جديدة من العالم، ولا يقتصر دور كرة السلة على توحيدنا على أرض الملعب، بل يتجاوز ذلك نحو إتاحة المجال للتعرف على الثقافات وأصناف الطعام واللغات الجديدة في مختلف أنحاء العالم، وتوفر هذه التجربة فرصة رائعة لمن لم تسنح له الفرصة سابقاً لاستكشاف الشرق الأوسط للاطلاع على هذه الجوانب الغنية».