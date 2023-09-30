300 متسابقة في «الجري للسيدات»

دبي (الاتحاد)

شاركت 300 متسابقة من مختلف الجنسيات والأعمار في المرحلة الأولى من «سباق جري السيدات»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية، وانطلق في مدينة إكسبو، ويستمر إلى 11 نوفمبر المقبل.

وأسفرت النتائج في سباق 10 كيلومترات، عن فوز آنا ياشيكوفا بالمركز الأول في الفئة العمرية من 18 إلى 39 بزمن 42:53 دقيقة، وتبعتها جورجينا بيشوب، وباولينا باسكارو، وفي الفئة العمرية من 40 إلى 49، فازت جستن جراهام بالمركز الأول بزمن 42:56 دقيقة، وتبعتها لينج تانج وهبة عبدالحميد، وفي فئة 50 إلى 60، فازت زينة شوبار بالمركز الأول بزمن 55:57 دقيقة، وتبعتها روث واج، وأنجيلا هوتون ثالثاً.

وفي سباق 5 كيلومترات، تصدرت العُمانية خلود السعدي الترتيب العام، وأنهت السباق في 20:40 دقيقة، وتبعتها ميشيل بريتو وآمي كيلي، وفي سباق 2.5 كيلومتر فازت ماريا إردنيفا بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في 12:17 دقيقة، وتبعتها صابرين شيداد وفرح أبو شنب في المركز الثالث

وحصلت المشاركات على الميدالية المبتكرة التي تم تصميمها بأسلوب التجميع، وتمثل أول أجزاء ميداليات السباق الذي يضم 4 مراحل، وتحمل الميدالية شعار إكسبو دبي، وجزءاً من اسم دبي، ويتم جمعها مع الميداليات الثلاث التي تحصل عليها المشاركة في المراحل اللاحقة التي تحمل كل واحدة منها شعار المنطقة التي يقام فيها السباق، وهي الوجهات العائلية السياحية والرياضية المتميزة، وعند إكمال المراحل الأربع تجمع الميداليات الأربع لتكون معاً الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي، مع صور للوجهات الأربع.