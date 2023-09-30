منتخب السلة يودع منافسات «الآسياد»

أحمد جمال الدين (هانجتشو)

ودع منتخبنا الوطني لكرة السلة منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19، التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية، عقب خسارته المباراة الثالثة على التوالي من نظيره السعودي بنتيجة (67-74)، فيما خسر من إيران في المباراة الأولى بنتيجة 57-81، ومن منتخب كازاخستان بنتيجة 49- 59 في المباراة الثانية.

وأكد راشد عبد الله مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة أن المنتخب الوطني استعد بشكل جيد لدورة الألعاب الآسيوية، لكن النتائج لم تكن في مستوى الطموحات بسبب افتقاد المنتخب لـ4 لاعبين مهمّين في التشكيلة بعد تعرضهم لإصابات مختلفة.

وقال: نتطلع للأفضل في الفترة المقبلة، وسنبدأ من الآن الاستعداد للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس أمم آسيا لكرة السلة المقررة في فبراير المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة السادسة مع لبنان والبحرين وسوريا، كما نستعد أيضاً لمنافسات البطولة العربية في القاهرة، ونتمنى شفاء جميع لاعبينا من الإصابات حتى ندافع عن حظوظنا بصفوف مكتملة.

وحصد وفدنا المشارك في الدورة 6 ميداليات ملونة عن طريق الجودو بواقع ذهبية وفضية و3 برونزيات، فيما أضاف منتخبنا الوطني للدراجات الميدالية البرونزية التاريخية في سباق المضمار، التي تعد الأولى عربياً في هذا التخصص والتي حققها الدراج أحمد المنصوري.

وتحتل الإمارات المركز الثالث عربياً بجدول الترتيب العام، مع نهاية اليوم الثامن برصيد 6 ميداليات ملونة في المركز الـ19 بالجدول، وقفزت مملكة البحرين إلى المرتبة الأولى عربياً عقب حصدها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، جاءت جميعها في ألعاب القوى محتلة المركز الـ14، فيما حلّت قطر في المركز الـ17 بإجمالي 5 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، كما واصلت الصين الدولة المستضيفة هيمنتها على الحدث بإجمالي 211 ميدالية بواقع 111 ذهبية و66 فضية و34 برونزية، فيما احتلت اليابان المركز الثاني بإجمالي 104 ميداليات بواقع 28 ذهبية و38 فضية و 38 برونزية، وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث بإجمالي 109 ميداليات بواقع 27 ذهبية و29 فضية و53 برونزية، والكويت في المركز الـ22 بإجمالي 3 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، والمملكة العربية السعودية في المركز الـ24 بذهبية وبرونزية، والأردن في المركز الـ26بإجمالي 3 ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية، وعُمان في المركز الـ29 بميدالية فضية واحدة، والعراق ولبنان في المركز الـ34 بميدالية برونزية واحدة.

وأنهى منتخب الرماية مشاركته في مسابقة المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار «مختلط» بمشاركة أحمد الأميري وغاية آل شهيل وتحقيقهم 567 نقطة في المركز الـ 11 من بين 19 دولة مشاركة، كما شارك منتخبنا الوطني للرماية بمسابقة «التراب» في منافسات اليوم الأول عن طريق يحيى المهيري، الذي حقق 69 نقطة في المركز الـ20، كما حقق وليد العرياني المركز الـ32 برصيد 67 نقطة، فيما حققت عائشة الياسي رامية منتخبنا الوطني 54 نقطة بمسابقة التراب للسيدات في الظهور الأول للعنصر النسائي بهذه المسابقة.

واختتم منتخب الشطرنج منافسات الجولة الثانية للفرق عقب خسارته من منتخب هونج كونج بنتيجة (3-0)، بمشاركة الرباعي عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، ويتبقى للمنتخب 7 جولات بواقع جولة واحدة يومياً حتى السابع من أكتوبر.

ويستهل منتخب القوس والسهم مشاركته في الدورة اليوم، بمنافسات الفردي للرجال والسيدات، ويمثل منتخبنا، 6 لاعبين ولاعبات، هم: عائشة جاسم آل علي، وآمنة العوضي، وحصة يعقوب العوضي، وجمانة النجار، وعبد الله عبيد الكتبي، ومحمد صالح مبارك.

وتخوض فاطمة الحوسني من منتخبنا الوطني لألعاب القوى منافسات مسابقة قذف القرص بمشاركة 7 لاعبات منهن الكورية الجنوبية شين يوجين المصنفة الـ92 على العالم، فيما يستكمل كذلك منتخبنا الوطني للرماية مسابقة التراب للرجال والسيدات من خلال الثلاثي يحيى المهيري ووليد العرياني وعائشة الياسي.