رافينيا يغيب 4 أسابيع

برشلونة (أ ف ب)

يبتعد الجناح البرازيلي الدولي رافينيا لمدة شهر عن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعرّضه لإصابة بعضلات الفخذ. وأكد برشلونة في بيان أن رافينيا أُصيب بالعضلات الخلفية للفخذ، خلال الفوز على إشبيلية 1-0 في الدوري.

ويغيب لاعب الوسط الهجومي عن مواجهة بورتو البرتغالي الأربعاء المقبل، ضمن دوري أبطال أوروبا، وزيارة غرناطة في الدوري في 8 أكتوبر، آملاً في العودة لخوض «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد في 28 أكتوبر.

وطُرد اللاعب البالغ 26 عاماً في المرحلة الأولى من الموسم أمام خيتافي، واستعاد موقعه أخيراً، في ظل تألق «اليافع» لامين يامال وبروز فيران توريس، ويفتقد برشلونة راهناً لاعبي الوسط بيدري، والهولندي فرنكي دي يونغ بسبب الإصابة.