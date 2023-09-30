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سائقا دبي على منصة التتويج في «سودي»

سائقا دبي على منصة التتويج في «سودي»
1 أكتوبر 2023 00:43

دبي (الاتحاد)

قدم «أوسكار لامبرت» و«جيريمي مونتغمري سوان» من حلبة «دبي كارتدروم» أداءً رائعاً في نهائيات بطولة سودي العالمية التي أقيمت مؤخراً في سلوفاكيا، ونجحا في الوصول إلى منصة التتويج بعد مواجهة أفضل سائقي الكارتينج العالميين.
وجاء لامبرت، 15 عاماً، ثالثاً في فئة الأطفال، بينما حل سوان، 14 عاماً، ثانياً في فئة الناشئين ضمن الحدث الذي استقطب 300 سائق دولي.. وقال سوان: «استمتعت بسباقات أوروبا، حيث كانت المرة الأولى التي أتنافس فيها على هذا المستوى». وأضاف لامبرت: «شعرت بخيبة أمل لوجودي في المركز الثالث، بعد أن تصدرت السباق معظم الأوقات، لكنني سعيد بأدائي».

سباق الكارتينج
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