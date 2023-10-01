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الرياضة

سان جيرمان يشكو «عشب الملعب»!

سان جيرمان يشكو «عشب الملعب»!
1 أكتوبر 2023 08:09

باريس (أ ف ب) 

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سقط باريس سان جيرمان «حامل اللقب»، في فخ تعادل سلبي مخيب أمام مضيفه كليرمون فيران، في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما استعاد موناكو الصدارة مؤقتاً، بفوزه المثير على ضيفه مرسيليا 3-2.
في المباراة الأولى، أهدر باريس سان جيرمان فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتاً، قبل رحلته إلى إنجلترا لمواجهة مضيفه نيوكاسل الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وكان سان جيرمان مرشحاً فوق العادة لكسب النقاط الثلاث، خصوصاً عقب فوزه الكبير على غريمه التقليدي وضيفه مرسيليا برباعية في المرحلة الماضية، وقبله على بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية العريقة، لكن مهاجميه، وخصوصاً نجمه العائد من الإصابة كيليان مبابي تناوبوا على إهدار الفرص.
وتألق حارس كليرمون فيران السنغالي موري دياو، في الذود عن مرماه، وحرم عثمان ديمبلي من باكورة أهدافه مع النادي الباريسي، منذ انتقاله إلى صفوفه هذا الصيف، قادماً من برشلونة الإسباني بتصديه لتسديدته القوية بيسراه، كما تصدى دياو لانفراد للبديل الدولي البرتغالي جونسالو راموش.
واشتكى مدربه الإسباني لويس إنريكي من أرضية الملعب لمحطة «أمازون برايم»: حاولنا صنع الفرص والفوز بالمباراة، لكن كان من المستحيل تقريباً ترجمتها بالطريقة الصحيحة، لأن الكرة كانت ترتد دائماً، خاصة بالنسبة للمهاجمين عندما حاولوا التسجيل.
وأضاف: "كنت أعرف أن عشب الملعب جديد، لقد قاموا بتغييره قبل ثلاثة أيام، لكننا لم نكن محظوظين باللعب عليه في هذه الظروف.
ودفع أنريكي بمبابي أساسياً بعد تعافيه من إصابة مبكرة تعرض لها في المباراة ضد مرسيليا في المرحلة الماضية، وحرم القائم الأيسر مبابي من هز الشباك في الدقيقة 54 برده تسديدته الزاحفة من مسافة قريبة.
وهو التعادل الثالث للنادي الباريسي هذا الموسم، مقابل ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة، فرفع رصيده إلى 12 نقطة وبقي ثالثاً مؤقتاً بفارق الأهداف أمام نيس الرابع الذي يستضيف بريست المتصدر السابق وصاحب 13 نقطة.
في المقابل، كسب كليرمون فيران نقطته الثانية فقط هذا الموسم، فتخلص من المركز الأخير مؤقتاً بفارق الأهداف أمام ليون الذي يحل ضيفاً على رينس «الأحد».
واستهل لاعب الوسط الدولي الإيطالي السابق جينارو جاتوسو مشواره على رأس الإدارة الفنية لمرسيليا بخسارة مخيبة أمام مضيفه موناكو 2-3، وفرط مرسيليا في تقدمه مرتين عبر السنغالي إيليمان ندياي وصامويل جيجو، وخسر بثلاثة أهداف للجزائري الأصل مغني أقليوش «هدفين» والأميركي فولارين بالوجون.
وهي الخسارة الثانية توالياً لمرسيليا الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، فتجمد رصيده عند تسع نقاط، وتراجع الى المركز الثامن، فيما عاد فريق الإمارة إلى سكة الانتصارات، بعد تعادل وخسارة، فرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول مؤقتاً، بفارق نقطة واحدة أمام بريست.
ووقع اختيار الرئيس الإسباني للنادي المتوسطي بابلو لونجوريا على جاتوسو، لخلافة الإسباني مارسيلينو المستقيل من منصبه، خصوصاً أن لاعب الوسط الإيطالي السابق، والذي يشتهر بطباعه الحادة داخل الملعب، اعتاد على الأندية الكبيرة وعلى الضغوطات.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
لويس إنريكي
موناكو
مارسيليا
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