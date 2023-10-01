النجم والوداد والترجي إلى «مجموعات الأبطال»



نيقوسيا (أ ف ب)

حسم النجم الساحلي التونسي «الديربي المغاربي» القوي، في الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا، بعدما جدد فوزه على مضيفه الجيش الملكي المغربي 2-1، على ملعب مراكش الكبير.

وكان بطل الدوري التونسي فاز ذهاباً بهدف، ولحق بركب دور المجموعات «ثمن النهائي».

ويعود الظهور الأخير للفريق العسكري، المتوج بطلاً عام 1985، في دور المجموعات إلى عام 2007، وكان يمني النفس بقلب الطاولة على ضيفه التونسي، إذ ضغط منذ الدقائق الأولى إلا أن الأمور تعقدت بعدما اضطر الى متابعة اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع زهير مارور، لعرقلته مهاجم الضيوف الكونغولي الديموقراطي فيني كومبي الذي كان منفرداً «18»، ومن الركلة الحرة المباشرة، افتتح غفران النوالي التسجيل «20».

وأقفل الفريق التونسي منطقته، معتمداً على المرتدات السريعة، وتمكن من تعزيز النتيجة في الشوط الثاني، عبر راقي العواني بتسديدة خادعة للحارس مهدي بنعبيد «64»، وحفظ أمين زحزوح ماء وجه الجيش الملكي، بتسجيله هدف تقليص النتيجة من ضربة حرة مباشرة «94».

وسيكون الوداد الرياضي ممثل المغرب الوحيد في المسابقة، بعدما بلغ دور المجموعات للمرة التاسعة توالياً «رقم قياسي» على حساب ضيفه حافيا كوناكري الغيني، بفوزه عليه 3-صفر على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء أمام أكثر من 35 ألف متفرج.

وسيطر الفريق الأحمر على المجريات منذ الدقائق الأولى، وتمكن من افتتاح سريعاً عبر ظهيره الدولي يحيى عطية الله من ركلة حرة مباشرة «8»، وعزز الجناح الدولي الليبي حمدو الهوني تقدم «وداد الأمة»، بعدما انفرد وهز الشباك، إثر تمريرة متقنة من القائد يحيى جبران «24».

وأراح المدافع أيوب العملود الوداد بإضافته الهدف الثالث بتسديدة سهلة إلى الشباك، إثر مجهود فردي متميز من سيف الدين بوهرة في الجهة اليمنى «57»، وأكمل حافيا اللقاء بعشرة لاعبين، عقب طرد البديل الحسن كامارا لاحتجاجه «75».

وتأهل الترجي التونسي، برغم تعادله وضيفه دوان البوركينابي سلباً على ملعب رادس، بعدما فاز ذهاباُ بهدف خارج قواعده.

وأطاح يانج أفريكانز التنزاني بضيفه المريخ السوداني بفوزه عليه 1-صفر في دار السلام، سجله سيمنت مزيز «69»، وكان الفريق التنزاني فاز ذهابا 2-0.

ولم يجد مازيمبي الكونغولي الديمقراطي صعوبة في التأهل، إذ اكتسح بيغ بولتس من مالاوي 4-صفر في لوبومباشي، تناوب على تسجيلها كيفن مونديكو زاتو، جلودي ليكونزا، المالي شيخ فوفانا، وميرسيل نجيمبي، وكان مازيمبي المتوج بالمسابقة القارية 5 مرات فاز ذهابا 1-صفر.

وتأهل بترو أتلتيكو الأنجولي، بعدما تغلب مجدداً على يونياو دو سونجو الموزامبيقي 3-1، وسجل للفائز البرازيلي تياجو أزولاؤ وايدي أفونسو والبرتغالي أكسندر جيديش، وللخاسر ريجينالدو، وكان الفريق الأنغولي فاز ذهابا 2-1 أيضاً.

وفرض ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وجوده في دور المجموعات، بعدما كرر نتيجة فوزه ذهاباً على ضيفه بومامورو البوروندي 2-0 في بريتوريا، سجلهما ماتوبي مفالا وتيبوهو موكوينا.

وأطاح ميدياما الغاني بمضيفه هوريا كوناكري الغيني، رغم خسارته 1-2 خارج أرضه في كوناكري، وسجل لهوريا البوركينابي أوكانسي مانديلا ومحمد كيتا، ولميدياما جوناثان سواه، و تأهل ميدياما بفارق الأهداف بعدما فاز ذهاباً في أرضه 3-1.

ولحقت فرق الترجي والنجم الساحلي والوداد ومازيمبي وماميلودي صن داونز وميدياما وبترو أتلتيكو ويانج أفريكانز التنزاني بأندية الأهلي المصري حامل اللقب، ومواطنه بيراميدز وجوانينج جالاكسي البوتسواني.