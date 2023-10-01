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الرياضة

«سقوط حارس» يلغي مباراة أياكس

«سقوط حارس» يلغي مباراة أياكس
1 أكتوبر 2023 08:18

أمستردام (رويترز)

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ألغيت مباراة أياكس أمستردام خارج ملعبه أمام فالفايك، في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، في الدقيقة 84، بعد اصطدام إتيان فاسن حارس فالفايك بأحد لاعبي المنافس وسقوطه أرضاً.
وسقط فاسن على الأرض، بعد اصطدامه بمهاجم أياكس بريان بروبي، مما تسبب في ذعر بين زملائه في الفريق، ليهرعوا في طلب المساعدة الطبية.
وأمسك اللاعبون بستائر وحواجز حول الحارس، لحمايته من أعين الجمهور، وبدت الدموع في عيون لاعبي الفريقين، بينما يتم نقل جهاز تنظيم ضربات القلب للملعب.
واستلقى فاسن بدون حركة على الأرض عدة دقائق، قبل أن يتم نقله على محفة إلى خارج الملعب، ليدخل الفريقان إلى غرف الملابس، قبل إلغاء المباراة عقب المداولات.
وقال فرانك فان موسيلفيلد مدير فالفايك لمحطة «إن.أو.إس»، بعد حوالي ساعة من الواقعة «لقد غاب إتيان عن الوعي لفترة من الوقت».
وأضاف «بدأ طاقمنا الطبي في إنعاشه على الفور، لكن يبدو أنها لم تكن مشكلة في القلب، لقد استعاد وعيه مرة أخرى، عندما غادر الملعب، لكنه لم يكن يعرف أين هو».
وقالت صحيفة تليخراف الهولندية إن فاسن «28 عاماً» نُقل إلى المستشفى.
وكان أياكس يتقدم 3-2 عندما توقفت المباراة. 

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