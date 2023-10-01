لاوتارو «سوبر هاتريك» في 27 دقيقة!

روما (أ ف ب)



عاد إنتر ميلان إلى نغمة الانتصارات، بفوزه الكبير على مضيفه ساليرنيتانا برباعية، حملت توقيع قائده ومهاجمه الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

استعاد إنتر توازنه، بعد سقوطه المفاجئ أمام ساسوولو 1-2 في المرحلة الماضية، وحافظ على صدارته برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف أمام جاره ميلان.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، دكّ لاوتارو الذي بديلاً للتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 55، شباك ساليرنيتانا بأربعة أهداف في أقل من نصف ساعة «62 و78 و85 من ركلة جزاء و89»، محرزاً رباعية تاريخية «سوبر هاتريك»، وذلك قبل خوض فريق المدرب سيموني إنزاجي مباراة مهمة أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام ريال سوسيداد الإسباني 1-1، وانتزع لاوتارو صدارة لائحة الهدافين برصيد 9 أهداف.

وكان الإنتر تعادل في المباراة الأخيرة التي جمعته مع ساليرنيتانا الموسم الماضي، والتي أفيمت أيضاً على أرض الأخير، لذا تحتم على بطل إيطاليا 19 مرة، أن يولي المباراة جدية كبيرة، خصوصاً في ظل سعيه لاستعادة اللقب الذي أحرزه في المرة الأخيرة خلال موسم 2020-2021.

وجاء هدف التقدم متأخراً للضيوف بعد تمريرة من الحارس السويسري يان سومر، فاستقبلها لاوتارو بصدره، فهيأها للفرنسي ماركوس تورام الذي انطلق بسرعة على الرواق الأيسر، قبل أن يمررها من جديد إلى الأرجنتيني الذي تابعها داخل المرمى «62».

وحسم لاوتارو نفسه النتيجة لفريقه بهدف شخصي ثانٍ «78»، من تمريرة نيكولو باريلا، قبل أن يحرز الثالث من ضربة جزاء «85»، إثر عرقلة من المدافع ماتيو لوفاتو لتورام.

ودوّن لاوتارو اسمه بأحرف من ذهب بهدف رابع، قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.