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الرياضة

كودرميتوفا.. «لقب الصاعقة»

كودرميتوفا.. «لقب الصاعقة»
1 أكتوبر 2023 11:26

طوكيو (رويترز)

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حققت الروسية فيرونيكا كودرميتوفا لقبها الأول هذا الموسم، والثاني إجمالاً، بفوزها «الصاعق» 7-5 و6-1 على المصنفة الرابعة عالمياً جيسيكا بيجولا في نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس في طوكيو.
ولم تهدر المصنفة الثامنة في البطولة وقتاً، وسرعان ما أطلقت العنان لضرباتها القوية من الخط الخلفي، لتنجح في كسر إرسال اللاعبة الأميركية والتقدم 3-صفر، لكن بيجولا ردت الكسر في الشوط الخامس.
وارتكبت اللاعبة الأميركية خطأً مزدوجاً على الإرسال، أهدى المجموعة الأولى للاعبة الروسية المصنفة 19 عالمياً التي رفعت من مستواها في المجموعة الثانية، حيث تقدمت 5-1، قبل أن تحسم المباراة في الفرصة الثالثة التي سنحت لها بإرسال قوي.
وكان هذا ثاني فوز لكودرميتوفا على بيجولا هذا الموسم، بعد انتصارها في دور الثمانية في مدريد، والفوز الخامس الذي تحققه في آخر ست مباريات أمام اللاعبات العشر الأوليات في التصنيف العالمي.
وكانت اللاعبة «26 عاماً» قد تفوقت على البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الثانية عالمياً، في دور الثمانية بالبطولة. 

التنس
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