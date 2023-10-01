تشيتشاريتو يتغزل في «الدون»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواصل النجم الدولي كريستيانو رونالدو هذا الموسم، تألقه مع النصر السعودي، مثلما توهج معه في النصف الثاني من الموسم الماضي، عندما انتقل من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الدوري السعودي، فاتحاً الباب أمام نجوم كثيرين في الكرة الأوروبية للحاق به، واللعب لأندية السعودية.

ورغم أن النجم «العجوز الشاب» يبلغ 39 عاماً في 5 فبراير المقبل، إلا أنه ما زال يتمتع بالفاعلية والحماس كما لوكان في العشرين من عمره، ويواصل ممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف، إذ أن أرقامه في الموسم المنتهي مع النصر كانت 14هدفاً وتمريرتين حاسمتين، في 16 مباراة خاضها في الدوري السعودي، وها هو هذا الموسم 2023-2024، ما زال يبدع ويتألق، حيث سجل 10 أهداف وصنع 5 آخرى، وآخر أهدافه كان يوم الجمعة الماضي في مرمى الطائي، من ضربة جزاء، قاد بها فريقه إلى الفوز2-1، قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، بعد أن كان الفريقان متعادلين 1-1.

وفي حديث لشبكة «بارامونت» الأميركية، حرص المكسيكي خافيير هيرنانديز«35 عاماً» لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، والملقب بـ «تشيتشاريتو»، والذي زامل «الدون» في ريال مدريد موسم 2014-2015، على أن يشيد برونالدو، ويدافع عنه أمام بعض الانتقادات التي طالته من كارهيه، وقال رداً على من يتهمونه بالغرور والتكبر و«العنجهية» إنه لم يرى من هذه الصفات في شخصية رونالدو، بل على العكس، يتحلى بصفات رائعة، أهمها الجدية والتواضع والانضباط والنظام.

وأضاف: إنه ظاهرة حقيقية وصاحب «كاريزما» لا تخطئها العين داخل غرفة الملابس وخارجها، وفترة وجودي في ريال مدريد كانت فريدة من نوعها وخاصة جداً، وتعجز الكلمات عن وصفها، كما لو كانت حلماً جميلاً.

وعندما طُلب من تشتشاريتو الحديث عن رونالدو، بحكم اقترابه منه، خلال فترة وجوده في «الريال»، قال: لم أقابل أو أرى لاعباً مثله، وأقول للذين يرونه شخصية صعبة ومعقدة، إن كريستيانو هو كريستيانو، ونعرف جيداً شخصيته وروحه القتالية ونزعته التنافسية، وحرصه على نقل هذه الروح إلى زملائه في الفريق، وبصفتي زميلاً له، فتلك أمور تعلمتها منه، لأننا كنا نتحدث معاً كثيراً، وما كان من الممكن أن يحدث ذلك، لو كان هو الشخص الذي يتحدث عنه منتقديه.

وأضاف: البعض ينظر إلى رونالدو على أنه شخص مغرور ومتكبر، وإنه يزدري الآخرين ويحتقرهم، وتلك ليست حقيقة على الإطلاق، إنما هو شخص أمين مع نفسه وشريف وواضح وصريح جداً، ولن يكذب عليك مطلقاً.