«جنون» مانشستر و«فحص» ليفربول و«زعامة» الريال!

عمرو عبيد (القاهرة)

نتائج مُثيرة وتقلّبات وأحداث غريبة، شهدتها انطلاقة جولات الأسبوع الجاري في بطولات الدوري الأوروبية، وخطف «البريميرليج» الأضواء كالعادة، بعدما اشتعلت المنافسة على القمة، وخرجت الصحف الإنجليزية لتعبّر عن ذلك بوضوح، حيث عنونت «ستار سبورت» غلافها بـ«جنون مانشستر»، وكتبت أن «السيتي» و«اليونايتد» تعثّرا في يوم الصدمات بالدوري، ووصفت ما حدث بـ«يوم قاتم في الشمال»، بعدما باتت بداية «الشياطين» هي الأسوأ منذ تسعينيات القرن الماضي، وتوقفت نسبة النجاح الكاملة «100%» لـ«كتيبة جوارديولا».



وتصدّرت مباراة توتنهام وليفربول المشهد في صحيفة «ذا صن»، التي وصفت حالة الجنون التي ضربت المباراة والمدرب كلوب، بعد أحداث متشابكة وقرارات مثيرة للجدل، وهو ما تكرر مع «ذا أوبزيرفر» التي كتبت أن ماتيب أسقط «رفاقه الـ9» بهدف قاتل عبر «النيران الصديقة».

وذكرت «ذا صن» أيضاً أن صافرات استهجان جماهير «اليونايتد» طالت الجميع، سواء اللاعبين أو تن هاج، بعد تلك البداية «الكارثية»!

وكان الاهتمام الأكبر بهدف لويس دياز المُلغى من جانب شبكة «ليفربول إيكو»، التي نشرت تقريراً بعنوان «هل هذا ما حدث في غرفة الڨار».

وبعد اعتراف رابطة الحكام بصحة الهدف ووجود «خطأ بشري فادح» في اتخاذ القرار الصحيح، تناولت الشبكة الداعمة لـ«الريدز» ما كتبه أحد المتخصصين في تقنية الفيديو عبر «موقع إكس»، تويتر سابقاً، حول أن الخطأ تمثّل في فهم قول «انتهى الفحص»، وهو التعبير المُستخدم داخل غرفة «الڨار» بعد الانتهاء من فحص إحدى الحالات، وهو ما يعني صحة القرار الذي اتُّخذ فوق أرضية الملعب، ومع سهولة إدراك حكام الفيديو عدم وجود تسلل على دياز، وسرعة القول بأن الفحص قد انتهى، ظن الحكام أن قرار التسلل كان صحيحاً بدلاً من احتساب الهدف، لأن قرار حكام الملعب كان «التسلل» وليس «مراجعة الهدف»!

وفي إسبانيا، احتفت الصحف المدريدية بفوز فريقها الكبير على جيرونا، وكتبت «ماركا» عن «ضربة الزعيم» وعنونت «آس» غلافها بـ«زعيم الزعيم»، في إشارة إلى المُتألق بيلينجهام، الذي انتزع صدارة هدافي «الليجا» مساهماً في فوز «الريال» واستعادته صدارة جدول الترتيب أيضاً، حيث صنع هدفاً بتمريرة «غير عادية» قبل أن يحسم الأمور تماماً بالهدف الثالث.

في حين دافعت صحيفة «لي سبورتيو» الكتالونية عن جيرونا الذي بدأ المباراة بطريقة «رائعة» حسب وصفها، لكنه لم يتمكن من حسم الأمور قبل التعرض لضربتين قاتلتين متتاليتين من «الملكي»، وصبّت الصحيفة غضبها الشديد على ناتشو الذي وصفته بأنه «فقد عقله»، بعدما ضرب بورتو لاعب جيرونا وتسبب في إصابته الشديدة.

ومع تواري أخبار «قضية نيجرييرا» مؤقتاً، باستثناء الشد والجذب الذي حدث بين إدارتي برشلونة وإشبيلية على خلفية تلك القضية، اهتمت «موندو ديبورتيفو» بالحديث عن «الثنائي القاتل»، لامين يامال وفيرمين لوبيز، اللذين وصفتهما بـ«الجواهر الكتالونية الجديدة»، مؤكدة أن خطط ما قبل الموسم لم تتضمن حصولهما على هذا العدد من الدقائق، لكن الحظ خدم «البارسا» ووضعهما في المكان الصحيح حالياً، في حين كتبت «سبورت» عن خطة «البارسا» لتمديد عقد دي يونج حتى عام 2029.