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الرياضة

استقبال حافل لـ«الرماية البارالمبية» بعد إنجازات «ليما»

استقبال حافل لـ«الرماية البارالمبية» بعد إنجازات «ليما»
1 أكتوبر 2023 12:30

دبي (الاتحاد)
عادت إلى أرض الوطن بعثة منتخبنا الوطني لرماية أصحاب الهمم، وذلك بعد مشاركة مثمرة في بطولة العالم للرماية البارالمبية، والتي كانت قد أقيمت في «ليما» عاصمة دولة البيرو، خلال الفترة من 21 وحتّى 28 سبتمبر الماضي.
وشهد مطار دبيّ الدولي استقبالاً حافلاً لفرسان الإمارات من أصحاب الهمم والّذين حققوا إنجازين جديدين في سجّلات الرياضة البارالمبيّة الوطنية، بحصول اللاعبة عائشة المهيري على بطاقة التأهّل لدورة الألعاب البارالمبيّة «باريس 2024»، بعد أن حققت رقماً مميزاً في مسابقة 10 أمتار «هوائي فئة SH2»، بينما ظفر لاعبنا أحمد بوهليبة بالميداليّة البرونزيّة في مسابقة التراب مختلط وقوف فئة SG-U في مشاركته الأولى في بطولة العالم للرماية البارالمبيّة.
وهنأ ذيبان المهيري، الأمين العام للاتحاد، أعضاء البعثة على ما حققوه من إنجاز، معرباً عن سعادته الغامرة وفخره الكبير بالنتائج، وتوجه بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة تحقيق الأهداف المرسومة بعناية والمدعومة بقوة، والتي تؤدي دوماً إلى رفع اسم الوطن عالياً في المحافل الدولية.

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