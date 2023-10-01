«الزعيم» يهز الشباك في 95 من 101 مباراة



سلطان آل علي (دبي)



أظهر العين تفوقاً استثنائياً على صعيد القوة الهجومية التهديفية، مع انطلاقة الموسم الحالي، وذلك امتداداً للمواسم الماضية التي شهدت أرقاماً متميزة لا يحققها إلا «الزعيم».

ولعل المؤشر الأول الذي يقيس عليه الجميع قوة أي هجوم، هو عدد الأهداف التي سجلها، ولكن هناك مقياساً آخر مهماً، وهو عدد المباريات التي عجز كل فريق عن التسجيل فيها. وفي هذا الجانب، فإنّ العين يعد أقل فرق «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال المواسم الخمسة الأخيرة، من ناحية العجز عن التسجيل في المباريات، وبلغ العدد 101 مباراة منذ موسم 2019-2020، ونجح «الزعيم» في التسجيل خلال 95 مباراة منها، ولم يفشل إلا في 6 مباريات فقط، مما يعني أنّ احتمالية عدم تسجيل العين في أي مباراة بـ«دورينا» هي 6% فقط.

ويأتي في المرتبة الثانية، وبفارق يقترب من الضعف، الوصل الذي لم يسجل في 11 مباراة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويلحق به الجزيرة مباشرة، وعجز عن التسجيل في 12 مباراة خلال الفترة نفسها، أما شباب الأهلي والوحدة فقد فشلا في التسجيل خلال 15 مباراة من أصل 101.

ومن بعدها يأتي الشارقة بـ17 مباراة، والنصر الذي بلغ عدد المباريات التي فشل في التسجيل فيها 21 مباراة، كما تتساوى أندية عجمان واتحاد كلباء وخورفكان وبني ياس في المرتبة الأخيرة بـ30 مباراة لكل منها، من دون أن يتمكن من التسجيل بنسبة تقارب ثلث إجمالي المباريات، ولا يوجد أي نادٍ في دورينا منذ 2019-2020 استطاع التسجيل في كل مباريات الموسم.

ويعد الرقم الأقل هو مباراة واحدة وحدث 4 مرات منها موسمان للعين في 2021-2022 و2022-2023، وموسمان للوصل في 2020-2021 و2021-2022.

وفي الجانب المقابل، فإنّ العدد الأكبر من دون تسجيل في موسم واحد يحمله عجمان بـ13 مباراة في موسم 2020-2021 وهو ما يمثل نصف مباريات الموسم!

عدم التسجيل منذ موسم 2019- 2020

العين: 6

الوصل: 11

الجزيرة: 12

شباب الأهلي: 15

الوحدة: 15

الشارقة: 17

النصر: 21

بني ياس: 30

عجمان: 30

اتحاد كلباء: 30

خورفكان: 30