«ريمونتادا النسور» حديث «الجولة الرابعة»!

مراد المصري (دبي)



تصدرت «ريمونتادا» خورفكان الحديث، في ختام الجولة الرابعة، من «دوري أدنوك للمحترفين»، في ليلة حافلة بالإثارة الكروية الجنونية في «الساحل الشرقي»، بعدما عاد «النسور» من التأخر بـ «ثلاثية» نظيفة، ورغم إكماله اللقاء بتسعة لاعبين، ليدرك التعادل 3-3، رغم تقدم «الإمبراطور» بأهدافه الثلاثة في أول 14 دقيقة!

وأصبحت هذه أول مرة في تاريخ الوصل بدوري المحترفين التي لا يحقق فيها الفوز، بعد تقدمه بـ «ثلاثية نظيفة» في الشوط الأول، وانضم إلى قائمة ضحايا «الريمونتادا» بعد التقدم بهذه النتيجة، بعد الظفرة أمام النصر عام 2010، والجزيرة أمام الوحدة في 2014، والعين ضد العروبة في 2021.

وفيما بدا الوصل في طريقه بثبات إلى الفوز الرابع على التوالي، والتساوي مع العين وشباب الأهلي في الصدارة، فإن الأمور انقلبت رأساً على عقب، خصوصاً مطلع الشوط الثاني، عندما سجل خورفكان هدفين في غضون 170 ثانية فقط، قبل أن يخطف هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وسط فرحة كبيرة من جماهيره التي ضربت مثالاً رائعاً على الوفاء، بالبقاء على المدرجات ومساندة فريقها، رغم تأخره بالنتيجة في نهاية الشوط الأول.

وأفسدت هذه النتيجة فرحة المدرب الصربي ميلوش، الذي احتفل قبل اللقاء بـ 24 ساعة بعيد ميلاده، ليطفئ شموع عامه الـ 41، وكله حسرة على إهدار فوز كان في المتناول، حيث وجه «العتب» مجدداً للاعبيه، معتبراً أنهم كان يجب عليهم تأدية اللقاء طوال 90 دقيقة، وعدم التراخي ولعب جزء من المباراة فقط، وهو نفس العتاب الذي سبق أن وجهه للاعبين، عندما أهدر الوصل تقدمه بـ «ثنائية نظيفة» أيضاً، قبل أن يتعادل بنتيجة 3-3 في لقاء حتا ضمن إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، لكن الأمور مرت هادئة وقتها بحكم تفوق الوصل بـ «سباعية نظيفة» ذهاباً وضمانه التأهل، لكنه هذه المرة أهدر نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على اللقب.

ويرى ميلوش أنه واللاعبين يتحملون مسؤولية هذا التعادل، وأن التراخي الذي حدث بعد التقدم بـ «ثلاثية» يعتبر غريباً جداً، لكن في الوقت نفسه وجه التهنئة إلى خورفكان على روحه القتالية في المباراة.



تراجع الإيقاع



أكد خالد السناني حارس الوصل، أن فريقه قدم شوطاً أول رائعاً، إلا أن إيقاع الفريق تراجع في الشوط الثاني، ولم يتحمل المسؤولية الكاملة، وقال: يجب أن نتحمل الأخطاء معاً، وفي حال أردنا حصد أي بطولة هذا العام علينا أن نلعب 90 دقيقة كاملة ونحترم المنافس، ولكن كل مباراة وظروفها، وكان يجب علينا الحفاظ على النتيجة.



دعوة للاحتفال



أشاد الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب خورفكان، بأداء لاعبيه في المواجهة، كما شكر مساندة الجماهير الكبيرة، وقال: دعم الجماهير على المدرجات، كان له الدور المهم في هذه النتيجة، وعند التعاون بين الجمهور واللاعبين، فإننا سنكون قادرين على حصد النقاط، في المباراة الماضية من يشاهد الإحصائيات، كنا بين أفضل أربعة فرق بالجولة، ولكن للأسف خسرنا، ولكن في هذه المباراة استحققنا الفرحة، ويجب أن نستمتع الآن، ونبدأ بعد ذلك التحضير للمواجهة المقبلة أمام البطائح سريعاً.







