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الرياضة

«الفرسان».. 8 تمريرات «بصمة جماعية»

«الفرسان».. 8 تمريرات «بصمة جماعية»
1 أكتوبر 2023 14:30

 
دبي (الاتحاد)

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الجولة الرابعة للدوري.. أهداف «تاريخية» لكنها «ضحية»!


جسد شباب الأهلي الأداء الجماعي على «الوجه الأكمل» هذا الموسم، عندما حصد انتصاره الرابع على التوالي على حساب الوحدة 3-1، في الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، في مباراة شهدت تسجيل جميع أهداف «الفرسان» الثلاثة بعد تمريرات حاسمة.
ومن أصل 10 أهداف، منها هدف جاء بـ «نيران صديقة» أمام عجمان، فإن 8 من 9 أهداف سجلها شباب الأهلي، بعد تمريرة حاسمة من أحد اللاعبين إلى زميله، وهو ما يعكس اللمسة الواضحة للمدرب ماركو نيكوليتش بعدم الاعتماد على أسلوب «النجم المطلق» أو الجهد الفردي.
وتضم قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة في شباب الأهلي هذا الموسم، حارب سهيل «تمريرتين»، ويحيى الغساني، وعزيز جانيف، وفيديريكو كارتابيا، وطارق أحمد، ويوسف جابر ولوكا «تمريرة».

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الوحدة
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