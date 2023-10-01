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«الإعصار» يتوقف 350 دقيقة!

«الإعصار» يتوقف 350 دقيقة!
1 أكتوبر 2023 13:51

 
دبي (الاتحاد)

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الجولة الرابعة للدوري.. أهداف «تاريخية» لكنها «ضحية»!


لا يزال حتا يعاني من «حالة عقم» هجومي واضحة، عقب خسارته أمام النصر بـ «ثلاثية»، في الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث لم يسجل «الإعصار» إلا هدفاً واحداً إلى الآن، وهو «صائم» عن الوصول إلى شباك منافسيه منذ 350 دقيقة على التوالي.
وبعدما افتتح حتا التسجيل أمام «النسور» في الدقيقة العاشرة من الجولة الأولى، بوساطة مصطفى زيدان، تلقت شباكه 8 أهداف على التوالي، من خورفكان والعين والوحدة والنصر على التوالي، من دون أن ينجح بدوره في تسجيل أي هدف بعد ذلك.
ويسعى المدرب الإيطالي فابيو فيفياني للوصول إلى حالة التوازن المطلوبة، من أجل علاج العقم، حيث بدت لمساته تظهر، لكنه بحاجة إلى الإسراع وكسب الوقت، قبل فوات الأوان في صراع الهبوط.

دوري أدنوك للمحترفين
حتا
النصر
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