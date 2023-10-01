ساراجوسا يقدم «شهادة النجاح»



فيصل النقبي (خورفكان)



قدم الإسباني جيرارد ساراجوسا مدرب خورفكان، أوراق اعتماده في «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك عقب «ريمونتادا» فريقه التاريخية أمام الوصل، وتغييراته التي أسهمت بخروج «الأخضر» بنقطة ثمينة، رغم النقص العددي، وتقدم المنافس بثلاثية خلال الشوط الأول.

ودفع المدرب بـ«الثنائي» محمد إسماعيل الجنيبي، والبرازيلي جونيور، واللذين سجلا الهدفين الثاني والثالث، ورغم طرد عبدالله ييف ومسعود سليمان، فإن ساراجوسا نجح في إحداث التغيير الإيجابي الواضح، ليتماسك لاعبوه، ويعودوا إلى المباراة بقوة، بهدف جونيور «القاتل» في الدقيقة 91.

وقاد ساراجوسا الفريق أمام الإمارات، بعد تعيينه مدرباً للفريق، خلفاً للوطني عبدالعزيز العنبري، وهي المباراة الثانية له، وسبق له قبل مواسم عدة قيادة شباب الأهلي في دوري المحترفين مدرباً بديلاً أيضاً.