حمد المحياس: «أبوظبي لكرة المضرب» على الطريق الصحيح

مصطفى الديب (أبوظبي)

وجه حمد المحياس، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرياضة المضرب، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم السامي للرياضة والرياضيين.

وقال في حوار خاص مع «الاتحاد»: نوجه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على الدعم الكبير للنادي منذ صدور قرار تأسيسه.

وأضاف: الهدف الرئيسي من إنشاء نادي أبوظبي لرياضة المضرب هو زيادة قاعدة الممارسين للألعاب التي تقع تحت مظلة النادي مثل التنس الأرضي وتنس الطاولة.

وتابع: منذ اليوم الأول الذي أسندت إلينا فيه المهمة، وتم تشكيل مجلس الإدارة بدأنا في العمل بكل قوة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وبالفعل تحققت العديد من الأهداف منها الزيادة الكبيرة للممارسين واللاعبين الذين تم تسجيلهم، حيث وصل العدد إلى أكثر من 1800 لاعب ولاعبة، وهو رقم قياسي مقارنة بالفترة الزمنية بين تأسيس النادي والوصول إلى هذا العدد الكبير للغاية.

وأكد أن أعداد الكوادر الرياضية، وكذلك تخريج لاعبين مميزين يمثلون الإمارات هو أهم أهداف النادي.

وأكد أنه منذ صدور قرار الإنشاء منذ ما يقرب من عام ونصف استضاف النادي أكثر من فعالية مهمة وكبيرة، حيث وصل عدد الفعاليات والبطولات الكبرى إلى 8 فعاليات، منها نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وشدد على أن المجهودات تكللت بالنجاح بوجود أكثر من لاعب من لاعبي النادي ضمن قائمة المنتخبات الوطنية.

وعاد المحياس للحديث عن الأهداف الرئيسية للنادي قائلاً: بكل تأكيد هدفنا الرئيسي والمهم والذي نعمل جميعاً عليه هو تخريج لاعبين دوليين يمثلون الوطن في مختلف المحافل الدولية، مشيراً إلى أن بناء لاعب أولمبي حلم وهدف يسعى الجميع داخل نادي أبوظبي لكرة المضرب إلى تحقيقه بشتى الطرف وفق خطط رياضية قائمة على أسس علمية مدروسة بدقة وعناية من جانب متخصصين.

وتابع: هدفنا أيضاً نشر الألعاب داخل المجتمع، بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع ممارستها بسهولة ويسر من خلال توفير الملاعب وكذلك الأدوات، فضلاً على توفير المدربين لتعلم أي من الألعاب.

وأعلن رئيس نادي أبوظبي لكرة المضرب عن تنظيم دوري للمدارس في الألعاب الثلاث، التي يشرف عليها النادي وهي التنس الأرضي وتنس الطاولة والريشة الطائرة، وقال: نعمل حالياً على إخراج هذه الفكرة قريبا ومن المؤكد أنها خطوة مهمة نحو اختيار المواهب من أجل صقلها لكي تكون مؤهلة للاعب باحترافية وتمثيل المنتخبات الوطنية.

وأكد أن التركيز حالياً على المرحل الصغيرة لكي يكون العمل أكاديمياً وقائماً على أسس من أجل بناء أجيال قوية، مشيراً إلى أن النادي يبدأ مع اللاعبين من سن ست سنوات وتم بالفعل بداية العمل الاحترافي معهم من خلال معسكرات مغلقة، وكذلك معسكرات مشتركة مع منتخبات كبيرة بالمنطقة مثل المنتخبات المصرية.

وشدد على أن البداية كانت مبشرة للغاية، وقال: اكتشفنا أن هناك العديد من المواهب القادرة على حمل راية الوطن مستقبلاً في مختلف المحافل الدولية والقارية.