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الرياضة

الجولة الرابعة للدوري.. أهداف «تاريخية» لكنها «ضحية»!

الجولة الرابعة للدوري.. أهداف «تاريخية» لكنها «ضحية»!
1 أكتوبر 2023 15:30

معتصم عبدالله (دبي)
30 هدفاً شهدتها مباريات الجولة الرابعة لـ«دوري أدنوك للمحترفين» في 6 من أصل 7 مباريات باستثناء مواجهة بني ياس أمام ضيفه الإمارات التي انتهت بالتعادل السلبي، غير أن بعض أهداف الجولة التي اكتست أهمية رقمية وتاريخية ذهبت في طي النسيان بداعي النتائج السلبية لفرق اللاعبين المسجلين.
ولم تشفع احتفالية «الهاتريك الأول» للمغربي وليد أزارو مهاجم عجمان في الدقائق 5 و70 و94، في تجنب فريقه خسارة قاسية أمام ضيفه اتحاد كلباء 3-5، ويعد آزارو الذي يخوض موسمه الثالث بقميص «البرتقالي»، ثاني لاعب فقط في صفوف عجمان ينجح في تسجيل «الهاتريك» في دوري المحترفين بعد «الفيل الإيفواري» بوريس كابي الهداف التاريخي لـ«البرتقالي»، والذي يملك في سجله «هاتريك» في ثلاث مباريات. 
من جهته، لم تكن احتفالية البرازيلي «البديل» كايو لوكاس نجم الشارقة بتسجيله هدفين لفريقه أمام العين، كافية لتجنب فريقه الخسارة أمام «الزعيم» بنتيجة 2-3، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها «الملك» أول مباراتين على ملعبه في «دوري المحترفين»، بعد الأولى أمام الوصل 1-3.
وكان البرازيلي كايو احتفل أمام العين بتسجيله هدفه الثامن في مواجهات الفريقين، من بينها 7 بقميص فريقه الحالي، وآخر بقميص العين، وقد رفع رصيد مساهماته التهديفية في الدوري إلى 101 هدف في 137 مباراة، بتسجيله 59 هدفاً، وصناعته 42.
في المقابل، لم يكن هدف التعادل الذي سجله عمر خربين مهاجم الوحدة في مرمى فريقه السابق شباب الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 35، كافياً لتجنب «العنابي» خسارته الثانية في الموسم أمام «الفرسان» 1-3، وكان هدف خربين أمام «الفرسان» هو الثالث للمهاجم الدولي السوري في آخر 4 مواجهات جمعت الفريقين في دوري المحترفين، من بينها هدفان بقميص «العنابي» وآخر بقميص «الفرسان»، ومثل هدف خربين الخامس للوحدة في الموسم الحالي للدوري وجميعها من «الضربات الثابتة».

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