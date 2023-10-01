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الرياضة

عجمان.. «الحلقة الأضعف»!

عجمان.. «الحلقة الأضعف»!
1 أكتوبر 2023 16:30

 
رضا سليم (دبي) 

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يتصدر عجمان ترتيب الدفاع الأضعف، بعد 4 جولات من «دوري أدنوك للمحترفين»، وبفارق كبير عن بقية الفرق، بعدما اهتزت شباكه بـ 18 هدفاً، في 4 مباريات، مقابل 7 أهداف للمهاجمين، وتلقى خسائر ثقيلة أمام العين 0-6، واتحاد كلباء 3-5، وقبلها شباب الأهلي 0-3، كما أن المباراة الوحيدة التي تعادل فيها، أمام الإمارات اهتزت شباكه بـ «رباعية»، ويليه اتحاد كلباء برصيد 11 هدفاً والشارقة «9 أهداف». 
المثير أن حتا الذي يقبع في المركز الأخير، بجدول الترتيب لم تهتز شباكه إلا 8 مرات، بصرف النظر عن أنه الأضعف هجوماً، كونه لم يسجل إلا هدفاً واحداً في 4 مباريات.
ويعاني دفاع «البرتقالي» هذا الموسم من مشاكل لا حصر لها، بدايةً من الإصابات وغياب اللاعبين، بجانب عدم انسجام الخط الخلفي، بعد انضمام وجوه جديدة منهم التونسي نادر الغندري الذي لم يسد فراغ رحيل السلوفيني ميرال الذي كان بمثابة قائد الدفاع، وأيضاً انضمام محمد جابر، بالإضافة إلى الفكر الجديد للمدرب البرازيلي كايو زاناردي.
ورغم «الكبوات» التي تعرض لها عجمان في المواسم الماضية مع «ضربة البداية»، إلا أن عدد الأهداف التي سكنت شباكه هذه المرة قياسية، في زمن الاحتراف.
وفي الموسم الماضي دخل مرماه 7 أهداف، في أول 4 مباريات، و3 أهداف فقط في الموسم قبل الماضي، و8 أهداف في موسم 2020-2021، و4 أهداف في الموسم المُلغى 2019-2020، و11 هدفاً في موسم 2018-2019، وقبلها 10 أهداف في موسم 2017-2018، و8 أهداف في 3 مواسم متتالية من 2012-2013 إلى 2014-2015، الذي هبط فيه للدرجة الأولى وغاب موسمين، وسبق أن هبط في موسم 2009-2010 واهتزت شباكه بـ 15 هدفاً، وعندما عاد في موسم 2011-2012، دخل مرماه 4 أهداف فقط، فيما دشن «عصر المحترفين» موسم 2008-2009 بـ 5 أهداف.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
اتحاد كلباء
العين
شباب الأهلي
الإمارات
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