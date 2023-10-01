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الرياضة

الرجبي بطل آسيا للشباب والشابات

الرجبي بطل آسيا للشباب والشابات
1 أكتوبر 2023 14:36

 
رضا سليم (دبي) 

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حقق منتخب الرجبي كأسي البطولة الآسيوية للسباعيات للشباب والشابات، والتي أقيمت في الصين تايبيه، بعد فوز «الشباب» على هونج كونج 12-5 في النهائي، فيما تغلب منتخب الشابات على الهند 10-7. 
ونجح منتخب الشابات «حامل اللقب» في تخطي نصف النهائي على حساب هونج كونج 17-0، والتعادل مع تايلاند 5-5، وواجه الهند في النهائي، وحسمه منتخبنا اللقاء لمصلحته 10-7.
واقتنص منتخب الشباب اللقب، بعدما حقق المركز الثاني في «النسخة الماضية»، حيث تصدر المجموعة الأولى، وفي نصف النهائي تغلب على الهند 37-0، وهونج كونج 12-5، ليظفر باللقب الآسيوي. 
وعبّر محمد الزعابي، الأمين العام للاتحاد، عن فخره واعتزازه بجهود جميع عناصر اللعبة، ومجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وصولاً إلى الجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين، والإنجاز الرائع يعكس عملاً دؤوباً وتفانياً استمر لسنوات عديدة، ووضع المنتخب على قمة اللعبة آسيوياً. 
وأضاف أن الفوز بالبطولتين يحسب لرياضة الإمارات، ويؤكد قدرتنا على حصد الإنجازات، في كل المحافل والبطولات الخارجية، سواء على المستوى القاري أو العالمي، وأثنى خلدون المليح، مدرب منتخب الشباب، بأداء اللاعبين في جميع مباريات البطولة، والروح القتالية التي تميزوا بها، والفوز في جميع المباريات، والإنجاز يعكس عمل الجهازين الفني والإداري، ويجسد تعاون الجميع لحصد النجاح الكبير.

الإمارات
الرجبي
سباعيات آسيا للرجبي
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