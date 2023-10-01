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الرياضة

كايو.. اللعب «مصادفة»!

كايو.. اللعب «مصادفة»!
1 أكتوبر 2023 17:30

 
علي معالي (دبي)

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لم يتوقع أن يجد البرازيلي كايو لوكاس نفسه، منذ الدقيقة السابعة، في مباراة الشارقة أمام العين، حيث وضع كوزمين في حساباته، أن يدفع باللاعب في الشوط الثاني، إلا أن إصابة لوان بيريرا «المفاجئة» بشد في «العضلة الخلفية»، أجبرته على الخروج مبكراً، وفور نزوله تسبب كايو في إرباك في دفاع «الزعيم»، وتشكيل خطورة كبيرة على مرمى الحارس خالد عيسى، وسجّل هدفين، ليصل إلى 8 أهداف، خلال مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، بواقع 7 أهداف مع الشارقة، وهدف مع العين.
وأصبح الهدف الثاني لكايو، الأول من خارج المنطقة يهز شباك العين في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، وحملت المباراة «الرقم 137» للمهاجم البرازيلي، أسهم خلالها في 101 هدف، بواقع «59 هدفاً تسجيلاً، و42 تمريرة حاسمة».

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
العين
كايو لوكاس
كوزمين
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