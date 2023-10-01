«مطرقة» تكسر ساق حكم في «الآسياد»!

هانجتشو (أ ف ب)



أصيب أحد الحكام بكسر في ساقه، إثر رمية خاطئة من قبل الكويتي علي الزنكوير ضمن منافسات مسابقة رمي المطرقة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانجتشو الصينية.

وكان الحكم هوانج تشين هوا الذي يبلغ 62 عاماً جالساً على كرسي خارج دائرة الرمي، عندما أخطأ الزنكوي في محاولته، فاصطدمت المطرقة بالشبكة الواقية، وبدلاً من أن تتوقف اصطدمت الكرة المعدنية التي يزيد وزنها عن 7 كلج بساقه اليمنى، وأظهرت الصور الحكم وهو يتألم، بينما هرع الزنكوي لمساعدته.

وتم إخراج الحكم من الساحة، لتلقي العلاج في الموقع، قبل نقله إلى المستشفى، وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، إن الحكم في حالة مستقرة، ومن المقرر إجراء عملية جراحية له، لكسر في الشظية اليمنى.

واحتل المخضرم زنكوي، الحائز على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية 2006 في الدوحة، المركز الثامن خلف الفائز الصيني وانج تشي.