أنشيلوتي.. تعليمات بيريز «البخيل» أوامر!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كان ريال مدريد في أمسّ الحاجة إلى الفوز الذي حققه على جيرونا 3-0، في الجولة السابعة للدوري الإسباني، بعد الهزيمة الموجعة 1-3 في «ديربي العاصمة» من الجار اللدود أتليتكو مدريد، وهو ما بدا واضحاً في ملامح السعادة التي ارتسمت على وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال بعد المباراة.

وكان من الطبيعي أن يكون أنشيلوتي في قمة سعادته، في ظل النقص العددي الكبير الذي يعاني منه منذ بداية الموسم، وبعد أن «بح صوته» من المطالبة بالتعاقد مع رأس حربة لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة السعودي، ورشح وقتها الإنجليزي هاري كين، ولكن فلورنتينو بيريز رئيس النادي «البخيل» رفض، لأنه يركز فقط على انتظار الفرنسي الشاب كليان مبابي في صيف 2024، ولهذا لا يريد أن يدفع مبالغ كبيرة الآن، سيكون في أمسّ الحاجة إليها عند التعاقد مع مبابي.

وحتى عندما اقترح عليه أنشيلوتي المهاجم البرازيلي تشارليسون، رفض أيضاً وظل متمسكاً برأيه وأقنعه بأن يعتمد على المهاجم الدولي الإسباني خوسيلو الذي كان صاحب الهدف الأول في مباراة جيرونا.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن أنشيلوتي ليس من المدربين الذي يختلقون المشاكل، وإنما لديه من «الدبلوماسية» والعقل ما جعله يذعن لرأي رئيس النادي ولو على مضض، وهو يعتمد على توظيف اللاعبين الذين في حوزته، وفقاً لظروف كل مباراة، بهدف تحقيق الفوز، واستفاد بالفعل من «الذخيرة» القوية في نصف الملعب، وكان يعطي بيلينجهام أدواراً هجومية أكثر، وهو ما ظهر في عدد الأهداف التي سجلها هذا الموسم من بدايته، كما اعتمد على كامافينجا كلاعب «جوكر» يقوم بأكثر من دور، وكان أكثر ارتياحاً عندما أشركه كظهير أيسر في مباراة جيرونا، ما يعني عدم ثقته التامة في الفرنسي ميندي والإسباني فران جارسيا.

وبدا واضحاً للعيان أن كامافينجا أفضل منهما بالفعل في هذا المركز، بشهادة كل خبراء التحليل الكروي، وأن مستوييهما لا يرقيان للعب لنادي بثقل ووزن ريال مدريد.

ونفس الشيء بالنسبة لمواطنه تشواميني، الذي بدأ يعتمد عليه أساسياً أكثر فأكثر في نصف الملعب وتفضيل البدء به، فكان الفرنسي عند حسن الظن وسجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى جيرونا، ولعل هذا ما دفع أنشيلوتي إلى الإشادة به كثيراً بعد المباراة إذ قال: أعجبني تشواميني كثيراً وسعيد جداً بالهدف الأول له مع الريال.. قدم مباراة رائعة.

وأضاف: هو وكامافينجا وبيلينجهام «أوراق رابحة» يملكها «الميرينجي»، ولكن المهم توظيفها التوظيف الأمثل.