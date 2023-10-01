الأحد 1 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخبنا «الرابع» في «عربية البادل»

منتخبنا «الرابع» في «عربية البادل»
1 أكتوبر 2023 18:53

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في منتدى دوشنبيه الدولي للاستثمار
عجمان.. «الحلقة الأضعف»!


احتل منتخبنا المركز الرابع، في النسخة الأولى، من البطولة العربية للبادل التي تقام بمجمع ند الشبا الرياضي، بعد خسارته أمام قطر 1-2، تفوق «الثنائي» الإماراتي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله على محمد عبدالله ومحمد الخاجي 6-3 و4-6 و6-4، وعادلت قطر الكفة بتفوق محمد سعدون الكواري وعبدالله الحجي، على عمر بهروزيان وعبدالله أهلي 6-3 و6-1، وفي المواجهة الثالثة والحاسمة تفوق «الثنائي» القطري عبد العزيز سعدون الكواري وجابر المطوع على محمد الجناحي وسالم الهولي 7-5 و7-5.
وفي لقاء تحديد المركز التاسع، فاز منتخب السودان على العراق 2-1، وتفوق «الثنائي» السوداني علي عصام الدين وإبراهيم محمد، على نور نزار ومحمد ياسين 6-2 و4-6 و6-3، وتعادل العراق عن طريق مروان موفق ووسام خيري، على حساب عمر عصام الدين ومحمد عباس 6-4 و3-6 و6-2، وفي المواجهة الثالثة والحاسمة تغلب السودانيان عثمان عصام الدين وخالد محمد، على مهدي صالح وأمير عدنان 6-4 و6-3.

الإمارات
دبي
البادل تنس
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة
اليوم 20:07
بوريل (الأول في الصورة من اليسار) مع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعد بمساعدات عسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا
اليوم 20:03
عجمان يتعاقد مع إيسايلا
الرياضة
عجمان يتعاقد مع إيسايلا
اليوم 19:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©