منتخبنا «الرابع» في «عربية البادل»



دبي (الاتحاد)



احتل منتخبنا المركز الرابع، في النسخة الأولى، من البطولة العربية للبادل التي تقام بمجمع ند الشبا الرياضي، بعد خسارته أمام قطر 1-2، تفوق «الثنائي» الإماراتي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله على محمد عبدالله ومحمد الخاجي 6-3 و4-6 و6-4، وعادلت قطر الكفة بتفوق محمد سعدون الكواري وعبدالله الحجي، على عمر بهروزيان وعبدالله أهلي 6-3 و6-1، وفي المواجهة الثالثة والحاسمة تفوق «الثنائي» القطري عبد العزيز سعدون الكواري وجابر المطوع على محمد الجناحي وسالم الهولي 7-5 و7-5.

وفي لقاء تحديد المركز التاسع، فاز منتخب السودان على العراق 2-1، وتفوق «الثنائي» السوداني علي عصام الدين وإبراهيم محمد، على نور نزار ومحمد ياسين 6-2 و4-6 و6-3، وتعادل العراق عن طريق مروان موفق ووسام خيري، على حساب عمر عصام الدين ومحمد عباس 6-4 و3-6 و6-2، وفي المواجهة الثالثة والحاسمة تغلب السودانيان عثمان عصام الدين وخالد محمد، على مهدي صالح وأمير عدنان 6-4 و6-3.