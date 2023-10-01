«القوس والسهم» يتأهل إلى «الأدوار الإقصائية» في «الألعاب الآسيوية»

هانجتشو (أحمد جمال الدين)



تأهل منتخب القوس والسهم إلى الأدوار الإقصائية، عقب حصد أرقام الصعود من مرحلة التصفيات التمهيدية، ضمن دورة الألعاب الآسيوية ال19 التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية حتى 8 أكتوبر الجاري، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة، وجمع عبد الله الكتبي «629 نقطة» في «القوس المحدب» التي شارك فيها 84 لاعباً، محققاً المركز ال37 ليتأهل رفقة 50 لاعباً إلى الدور المقبل.

كما تأهلت آمنة العوضي، وجومانة النجار إلى «الدور الإقصائي» بمسابقة «القوس المركب»، حيث حققت الأولى المركز ال35 برصيد 669 نقطة، فيما حصدت الأخيرة 625 نقطة في المركز ال50.

وكسر عبدالله الكتبي رقمه الشخصي السابق في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية، برصيد 627 نقطة، كما نجحت آمنة العوضي في كسر رقمها أيضاً برصيد 654 نقطة، لدى مشاركتها في بطولة العالم للشباب بأيرلندا.

وصعد محمد صالح مبارك إلى دور ال32 عقب جمع 667 نقطة، كما تأهلت إلى دور ال32 عائشة آل علي «618 نقطة»، وحصة العوضي «538 نقطة».

ويستكمل منتخب القوس والسهم مشاركته عن طريق عبدالله الكتبي في مسابقة القوس المحدب، فيما تشارك كل من آمنة العوضي وجومانة النجار في مسابقة القوس المركب.

وصرّح عبد الله الكتبي لاعب منتخبنا الوطني للقوس والسهم، أن المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية، على مستوى عال، نظراً لمشاركة العديد من الأبطال العالميين والأولمبيين، ما يمثل فرصة رائعة للاعبين للاحتكاك معهم، وتحسين قدراتهم، وقال: على الصعيد الشخصي نجحت في كسر رقمي السابق، وأتطلع إلى مواصلة في تقديم مستويات جيدة، وأتمكن من التأهل إلى الأدوار المتقدمة، وإهداء ميدالية إلى الإمارات.

وأضاف: وسط هذه المشاركة الكبيرة من الأبطال الأولمبيين، نطمح للوصول إلى المراكز المتقدمة، وحظوظنا صعبة بالنظر إلى شدة المنافسة وقوتها، ولكن كل شيء ممكن، ونتمنى أن نحقق ما نتطلع إليه.

وأوضح الكتبي أن «الألعاب الآسيوية» تعد محطة مهمة، قبل المشاركة في البطولة العربية منتصف أكتوبر الجاري في السعودية، والبطولة الآسيوية في تايلاند خلال نوفمبر المقبل، وهي مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



ويواصل منتخب الشطرنج مشواره، حين يخوض الجولة الرابعة للفرق عقب الفوز الأول في الجولة الثالثة 2.5-1.5 على كوريا الجنوبية، بمشاركة عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، وروضة السركال، حيث خسر المنتخب من كازاخستان وهونج وكونج في الجولتين الأولى والثانية ويتبقى للمنتخب 4 جولات بواقع جولة واحدة يومياً حتى السابع من أكتوبر.

واحتلت الإمارات المركز الرابع عربياً بجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية، مع نهاية اليوم التاسع، برصيد 6 ميداليات، في المركز ال20 بين جميع الدول، وعززت البحرين موقعها في المرتبة الأولى عربياً، عقب حصد 4 ذهبيات، وفضية، و3 برونزيات، بإجمالي 8 ميداليات، جاءت جميعها في ألعاب القوى، لتأتي في المركز ال11، فيما حلّت قطر في المركز ال16، ولها 7 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين، كما واصلت الصين الدولة المستضيفة هيمنتها على جدول الميداليات «241 ميدالية» بواقع 130 ذهبية و72 فضية و39 برونزية، واستمرت لعبة الكراسي الموسيقية بين كوريا الجنوبية واليابان، إذ صعدت الأولى مجدداً إلى المركز الثاني، ولها «124 ميدالية»، بواقع 30 ذهبية و35 فضية و59 برونزية، فيما احتلت اليابان المركز الثالث «111 ميدالية» بواقع 29 ذهبية و41 فضية و41 برونزية، وجاءت الكويت في المركز ال17، بإجمالي 5 ميداليات، بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزية، والسعودية في المركز ال23 بذهبية وفضية وبرونزية، والأردن في المركز ال26 ولها 3 ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزية، وعُمان في المركز ال29، بميدالية فضية واحدة، والعراق ولبنان في المركز ال34 بميدالية برونزية.

وزار حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى الصين، يرافقه مهند سليمان النقبي، القنصل العام في شنغهاي، وفارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية مقر قرية الرياضيين بهانجتشو، وتفقد منشآت القرية ومرافقها والخدمات المقدمة للوفود الرياضية، خاصة المتعلقة منها بالإقامة والتنقل وحضور الاجتماعات اليومية للطواقم الفنية والطبية والإدارية.

وأكد حسين بن إبراهيم الحمادي أهمية مشاركة الدولة في «الألعاب الآسيوية»، من أجل الاستمرار في تعزيز سمعة الإمارات، وترسيخ مكانتها على خريطة الرياضة العالمية، إضافة إلى ترجمة دعم القيادة الرشيدة، إلى نتائج ملموسة ومشرفة في ميادين التنافس الرياضي.

وأشار إلى أن الدورات واللقاءات الرياضية، فرصة كبيرة للتعرف على ثقافات الدول المستضيفة وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول، مثمناً مشاركة الوفد الإماراتي في الحدث وافتتاحه الدورة بترك انطباع متميز عند حمل علم الإمارات وعلم الصين في الفقرة المخصصة لمرور أعلام الدول في حفل الافتتاح، بما يعكس متانة وقوة العلاقات بين البلدين.

وذكر الحمادي أن إنجازات وفد الإمارات في «الدورة الآسيوية» تدعو للفخر والتفاؤل بمضاعفة الميداليات، بعد حصد 6 ميداليات، جاءت نتاج عمل دؤوب وجهد كبير من الرياضيين، مشيراً إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لتعزيز موقع الإمارات في جدول ترتيب الميداليات العام بالدورة.

وأعرب الحمادي عن ثقته في أداء ومستوى الرياضيين الإماراتيين، بإظهار مستوى عالٍ من المنافسة والتميز في الدورة الرياضية المهمة، وأن يسهموا في تعزيز الصداقة والتفاهم بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن سفارة الدولة والقنصلية العامة في شنغهاي تقدم أوجه الدعم بشكل كامل للوفد الرسمي والرياضي المشارك في «الألعاب الآسيوية» في هانجتشو التي تعد من بين أفضل المدن التي تضم منشآت رياضية ومواقع للمسابقات على مستوى العالم.

وأضاف «بوجه عام، تُظهر هذه المنشآت التزام هانجتشو بالابتكار في مجال التصميم الرياضي والاستدامة البيئية، وتجسد التحالف المثالي بين التكنولوجيا الحديثة والتراث الثقافي.

والتقى الحمادي على هامش حضوره بعض المنافسات، بمجموعة من الرياضيين، ‏مؤكداً أهمية الظهور والمشاركة الفعّالة، وتحقيق أفضل النتائج حتى نهاية الدورة المهمة التي تجمع العديد من الرياضيين من مختلف الدول الآسيوية، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة عدد الميداليات التي تحققت حتى الآن، معرباً عن ثقته في أداء أبناء الإمارات ومستوياتهم وظهورهم بالصورة المنشودة التي دائماً ما تترك بصمة إيجابية ومتميزة في كل محفل.

واختتم منتخبنا الوطني للرماية مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية، من خلال مسابقة التراب للرجال التي شارك فيها «الثنائي» يحيى المهيري، محققاً المركز ال27 برصيد 112 نقطة من أصل 125، ووليد العرياني في المركز ال36 برصيد 108 نقطة، إذ بلغ إجمالي عدد الرماة المشاركين 41 رامي.

واختتمت الرامية عائشة الياسي التي سجلت الظهور الأول للإمارات برماية التراب للسيدات في «الألعاب الآسيوية» مشاركتها في المركز ال25 برصيد 92 نقطة.



أفضل محاولة

أنهت فاطمة الحوسني لاعبة منتخب ألعاب القوى مسابقة رمي القرص في المركز الثامن، محققة أفضل محاولة لها بمسافة 40 متر من أصل 6 محاولات، في المنافسة التي شهدت تسجيل رقماً قياسياً جديداً في قذف القرص بدورات الألعاب الآسيوية عن طريق الصينية فنج بن بمسابقة 67.93 متر، بعد أن ظل الرقم صامداً لمدة 13 عاماً لمصلحة مواطنتها لي يان فنج بمسافة 66.18 متر، بالنسخة ال16 من الدورة التي استضافتها مدينة جوانزو بالصين عام 2010.



الكاراتيه



يصل منتخب الكاراتيه يوم الإثنين إلى هانجتشو للمشاركة في «الألعاب الآسيوية»، ويضم المنتخب اللاعبات سارة العامري، وفاطمة خصيف، وحوراء العجمي، إلى جانب اللاعب سليمان الملا، إذ يشارك جميعهم في منافسات «الكوميتيه»