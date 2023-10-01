ليون.. «الجراح العميقة»

رينس (أ ف ب)

عمّق ريمس جراح ضيفه ليون متذيل الترتيب، بفوزه عليه 2-0، في ختام المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وارتقى ريمس موقتاً للمركز الثاني في الترتيب برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع بريست الذي يحل ضيفاً على نيس الخامس المتأخر بفارق نقطة «12» في وقت لاحق هذه الأمسية.

ومُني ليون الذي ما زال يبحث عن انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، بخسارته الثانية توالياً والخامسة مقابل تعادلين، ليحتل قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط.

قال المدرب الإيطالي فابيو جروسو الذي استعان به ليون قبل أسبوعين بدلا من لوران بلان، من أجل إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة «أرى الضوء في نهاية النفق، علينا أن نبحث عنه، ونتعب للوصول إليه».

افتتح ريمس التسجيل، بفضل تمريرة الياباني جونيا إيتو التي حولها مارشال مونيتسي من زيمبابوي رأسية في الشباك «45»، قبل أن يضيف قائده المدافع المغربي يونس عبدالحميد الثاني في سيناريو مشابه برأسية أخرى «71».

