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الرياضة

سبالينكا تتألق بعد «صدارة التصنيف»

سبالينكا تتألق بعد «صدارة التصنيف»
1 أكتوبر 2023 19:16

 
بكين (رويترز) 

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في أول مباراة مصنفة أولى عالمياً، تفوقت أرينا سبالينكا 6-1 و6-2 على صوفيا كينين في بطولة الصين المفتوحة للتنس، بينما خسرت ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون 1-6 و6-4 و6-1 أمام أنهيلينا كالينينا.
وعادت سبالينكا، التي تخطت إيجا شيانتيك إلى صدارة التصنيف، بعد وصولها لنهائي بطولة أميركا المفتوحة الشهر الماضي، إلى المنافسات في الصين.
ولم تواجه لاعبة روسيا البيضاء أي نقطة للكسر في مباراتها الأولى بالبطولة التي استغرقت 67 دقيقة، لعبت خلالها 22 ضربة ناجحة.
وبهذا تثأر سبالينكا لخسارتها أمام كينين بطلة أستراليا المفتوحة 2020 في الدور الثاني في روما هذا الموسم.
وقالت سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة «أنا سعيدة بالفوز، أعتقد أني أديت أداءً رائعاً من التنس».
وأضافت «لم أكن أتوقع أن ألعب بهذا المستوى الجيد، في ظل غيابي عن البطولات لعدة أسابيع، أعتقد أن ضربات إرسالي كانت مفتاح الفوز».
وتواجه سبالينكا «25 عاماً» في الدور المقبل كاتي بولتر التي فازت 6-4 و3-6 و6-2 على مجدالينا فريخ.
لكن التشيكية فوندروسوفا المصنفة الثامنة عالمياً لم تتمكن من اجتياز عقبة كالينينا، رغم بدايتها القوية لأول لقاء يجمع بينهما.
وتأهلت أيضا إيلينا أوستابنكو إلى الدور التالي، بفوزها 2-6 و6-3 و6-2 على إيفا ليس، بينما خرجت بشكل مبكر بطلة سابقة لفرنسا المفتوحة، حيث خسرت باربورا كريتشيكوفا 6-2 و6-2 أمام ميرا أندريفا البالغ عمرها 16 عاماً.
وفي منافسات الرجال، حجز الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالمياً مقعده في دور الثمانية، بفوزه 6-2 و6-2 على الإيطالي لورينتسو موسيتي، ليحقق انتصاره رقم 60 هذا الموسم.
ويواجه في الدور المقبل كاسبر رود المصنف السابع في البطولة الذي تغلب 1-6 و7-5 و7-6 على توماس مارتن إتشفري.
وفاز يانيك سينر المصنف الخامس 6-2 و6-صفر على يوشيهيتو نيشيوكا، وسيلعب في الدور المقبل مع جريجور ديميتروف الذي تفوق 6-3 و7-5 على هولجر رونه.

التنس
أرينا سابالينكا
ويمبلدون
الصين
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