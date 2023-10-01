عجمان يتعاقد مع إيسايلا



رضا سليم (دبي)



تعاقد عجمان مع المدرب الروماني دانيال إيسايلا، خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي، حتى نهاية الموسم، وحضر مراسم التوقيع، خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة، ومحمد كزوة مدير الفريق، وبدأ مدرب بني ياس السابق مهمته مع «البرتقالي»، استعداداً لمباراة الوصل في الجولة الخامسة من «دوري أدنوك للمحترفين».

جاء التعاقد مع إيسايلا الذي سبق له تدريب بني ياس موسم 2020-2021، بسبب تراجع نتائج «البرتقالي»، من بداية الموسم، حيث خرج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بجانب الخسارة في 3 مباريات بنتائج ثقيلة في الدوري، آخرها أمام اتحاد كلباء بـ «خماسية»، ولم يحصد الفريق إلا «نقطة» في 4 مباريات، بجانب أنه الأضعف دفاعاً.

ويأتي خروج زاناردي، ليكون المدرب الرابع الذي يودع «دورينا»، بعد رحيل الصربي زيليكو ماركوف، عن حتا، وحل بدلاً منه الإيطالي فابيو فيفياني، ومحمد الجالبوت عن «صقور» الإمارات، وحل مكانه الإسباني لويس بلاناجوما، فيما كانت الإقالة الثالثة عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان، وتولى المهمة الإسباني جيرارد ساراجوسا.