العروبة يتمسك بصدارة دوري الأولى

معتصم عبدالله (دبي)



تمسك العروبة بصدارته لترتيب «دوري الدرجة الأولى»، بعدما حول تأخره أمام ضيفه الفجيرة، بهدف عكاشة حمزاوي، في الدقيقة 70، إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب العروبة، في ختام «الجولة الرابعة»، والتي شهدت إلحاق يونايتد الخسارة الأولى بضيفه دبا 2-1، فيما تفوق التعاون على الرمس 2-0، وحسم التعادل 3-3 مواجهة الجزيرة الحمراء والعربي.

ويدين العروبة بفوزه المثير أمام الفجيرة في «الديربي»، لثنائية «البديلين» سايمون كابرال في الدقيقة 90، ومحمد ديوب في الدقيقة 96، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات بـ «العلامة الكاملة»، مقابل 4 نقاط للفجيرة «الحادي عشر»، ووسع العروبة الفارق بينه وأقرب ملاحقيه العربي «الوصيف» إلى 4 نقاط، بعد تعثر الأخير بالتعادل مع الجزيرة الحمراء 3-3، وتساوى العربي في رصيد النقاط الثماني مع الظفرة «الثالث»، والتعاون الصاعد إلى المركز «الرابع».