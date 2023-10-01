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الرياضة

العروبة يتمسك بصدارة دوري الأولى

العروبة يتمسك بصدارة دوري الأولى
1 أكتوبر 2023 20:44

معتصم عبدالله (دبي)

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تمسك العروبة بصدارته لترتيب «دوري الدرجة الأولى»، بعدما حول تأخره أمام ضيفه الفجيرة، بهدف عكاشة حمزاوي، في الدقيقة 70، إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب العروبة، في ختام «الجولة الرابعة»، والتي شهدت إلحاق يونايتد الخسارة الأولى بضيفه دبا 2-1، فيما تفوق التعاون على الرمس 2-0، وحسم التعادل 3-3 مواجهة الجزيرة الحمراء والعربي.
ويدين العروبة بفوزه المثير أمام الفجيرة في «الديربي»، لثنائية «البديلين» سايمون كابرال في الدقيقة 90، ومحمد ديوب في الدقيقة 96، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات بـ «العلامة الكاملة»، مقابل 4 نقاط للفجيرة «الحادي عشر»، ووسع العروبة الفارق بينه وأقرب ملاحقيه العربي «الوصيف» إلى 4 نقاط، بعد تعثر الأخير بالتعادل مع الجزيرة الحمراء 3-3، وتساوى العربي في رصيد النقاط الثماني مع الظفرة «الثالث»، والتعاون الصاعد إلى المركز «الرابع». 

دوري الدرجة الأولى
العروبة
الفجيرة
دبا الفجيرة
التعاون
الرمس
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