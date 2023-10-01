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الرياضة

لام يتوقع الكثير من ناجلسمان مع «الماكينات»

لام يتوقع الكثير من ناجلسمان مع «الماكينات»
1 أكتوبر 2023 21:00

 
برلين (د ب أ)


قال فيليب لام، قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، إنه يتوقع الكثير من جوليان ناجلسمان، المدير الفني الجديد لمنتخب «الماكينات».
وكتب اللاعب المتوج بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل مع منتخب ألمانيا، في عموده بصحيفة «دي تسايت» الأسبوعية الألمانية «تم تكليف جوليان ناجلسمان بمهمة منح المنتخب الألماني التوازن والاستقرار المطلوبين، وكذلك الاستمرارية وإيجاد طريقة اللعب الملائمة، فضلا عن استغلال إمكانات الفريق الهائلة». 

وأوضح لام «كل ذلك كان مفقودا في الآونة الأخيرة».
وأضاف لام أن ناجلسمان، مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق، أظهر بالفعل أنه «موهوب بشكل غير عادي، لكنه لم يثبت بعد أنه قادر على تطوير فريق كبير». 

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وتم تعيين ناجلسمان مديراً فنياً لمنتخب ألمانيا خلفا لهانسي فليك، الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق التي كان من بينها الخروج من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم في قطر عام 2022، وذلك للنسخة الثانية على التوالي. وشدد لام أيضاً على أنه يتعين على الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يتحمل مخاطر مالية أقل في المستقبل عند التعاقد مع أي مدرب. 

وأشار لام، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل «ربما لا يوجد شيء يمكنك القيام به بشأن الديناميكيات الاقتصادية في الأندية التي تتنافس للحصول على أفضل اللاعبين والمدربين. لكن الاتحادات مثل الاتحاد الألماني لكرة القدم ينبغي أن تعارض التجاوزات في الرواتب». وكتب لام «إنفاق أكثر من مليوني يورو (12. 2 مليون دولار) سنوياً، أو أكثر قليلاً اعتماداً على النجاح، ليس ضرورياً». 

وكان ناجلسمان وقع عقداً مع بايرن ميونيخ حتى عام 2026، لكن بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة، قرر إقالته من قيادة الفريق بشكل مفاجئ في مارس الماضي. وبحسب تقارير إخبارية، وافق ناجلسمان على تخفيض راتبه لتولي المهمة مع منتخب ألمانيا.

ألمانيا
منتخب ألمانيا
كأس الأمم الأوروبية
جوليان ناجلسمان
هانسي فليك
فيليب لام
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