أوسيمين يقتل «الفتنة» مع أهل نابولي!



روما (أ ف ب)

خرج الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين عن صمته للمرة الأولى، منذ المنشور الذي يسخر منه، مدافعاً عن نادي نابولي الإيطالي وأهل المدينة الذين اتهموا بالعنصرية على خلفية مقطع الفيديو الذي أثار جدلاً كبيراً.

ونشر نابولي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به يسخر من لاعبه لإهداره ضربة جزاء في التعادل السلبي مع بولونيا نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهر منشور على منصة «تيك توك» تم حذفه لاحقاً، فشل أوسيمين في تسجيل ضربة جزاء في الدقيقة 72، سددها بجانب القائم الأيمن للمرمى أمام بولونيا، ضمن المرحلة الخامسة للدوري الإيطالي، مرفقاً إياه بمقطع صوتي عالي النبرة لمهاجمه النيجيري يقول فيه للحكم «هل تحتسب لي ضربة جزاء من فضلك».

وفي أول رد علني له شخصياً، وليس عبر وكيل أعماله، قال هداف الموسم الماضي في بيان، إن «الانضمام إلى نابولي عام 2020 كان قراراً رائعاً، لقد أظهر لي أهل نابولي الكثير من الحب واللطف، ولن أسمح لأي شخص أن يقف بيني وبينهم (أهل نابولي)».

وتابع «الاتهامات الموجهة ضد أهل نابولي (بالعنصرية) باطلة، لديّ العديد من الأصدقاء (النابوليين) الذين أصبحوا الآن جزءاً من عائلتي وحياتي اليومية»، متوجهاً بالشكر إلى «النيجيريين وكل من قدم لي الدعم وبعث لي الرسائل، دعونا ندعم الوحدة والاحترام والتفاهم».

ونفى نابولي، المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 1990، تعمد الإساءة إلى أوسيمين بعد أن هدد وكيل أعمال المهاجم النيجيري باتخاذ إجراء قانوني.

وقال النادي الجنوبي في بيان «من أجل تجنب أي استغلال إعلامي لهذه القضية، نوضح أننا لم نرغب أبداً الإساءة إلى فيكتور أوسيمين أو السخرية منه»، معتبراً أن كما هو شائع على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة «تيك توك»، تم إنتاج الفيديو بروح إبداعية وفكاهية، من دون «أي نية للسخرية».

وتابع «ومع ذلك، إذا اعتبر فيكتور أن هذا بمثابة إساءة تجاهه، فلم تكن هذه رغبتنا».

وعانى أوسيمين هذا الموسم في بداية سيئة لنابولي، إلا أنه سجل 5 أهداف في سبع مباريات، أحدها في الفوز على ليتشي 4-0.

وفي بيانه، أكد أوسميين أن «لا الحب لشعار النادي، ولا الاعتزاز بارتدائه قد تَغَيَّرا».

وأصبح اللاعب البالغ 24 عاماً رمزاً في نابولي، بعد أن سجل 31 هدفاً في جميع المسابقات الموسم الماضي، ليحرز النادي الجنوبي لقب «سكوديتو» للمرة الأولى منذ عام 1990 والثالثة في تاريخه.

ويدخل أوسيمين الذي كان هدفاً لتشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في الصيف، بمفاوضات مع نابولي من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2025.

وانتقل المهاجم الدولي النيجيري إلى نابولي من ليل الفرنسي مقابل 70 مليون يورو قبل ثلاث سنوات، وهي صفقة يتم التحقيق فيها من قبل السلطات الإيطالية.