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الرياضة

«قمة الإيذاع» تختتم ثالثة جولات «تمهيدي المرموم»

«قمة الإيذاع» تختتم ثالثة جولات «تمهيدي المرموم»
2 أكتوبر 2023 01:06

دبي (الاتحاد)

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أسدل الستار أمس، على الجولة الثالثة من تمهيدي المرموم للهجن، تخليداً لذكرى المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، حيث تنافست هجن أبناء القبائل في سن الإيذاع على مدار 16 شوطاً، لمسافة 5 كم.
وحصدت «زعامة» لمالكها عبيد محمد بالضبيعة الكتبي، الصدارة، بعد أن حققت توقيتاً بلغ 7:39:6 دقيقة في تحدي الإيذاع الأبكار المفتوح، وكان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط.
ونال «عقاب» المملوك لـ بدر طويرش محمد الوهيبي قمة الإيذاع الجعدان في الشوط المفتوح، بزمن قدره 7:41:7 دقيقة.
وكانت «ضن» هي البطلة في التحدي الرئيسي للإيذاع الأبكار المفتوح، وحصدت صدارة الشوط الثالث لتهدي الناموس لمالكها سعيد راشد مسلم العمري في توقيت قدره 7:47:7 دقيقة. ونجح «تيار» لفيصل راشد طالب آل شريم المري، في حصد لقب رابع الأشواط للإيذاع الجعدان المفتوح، بزمن 7:48:3 دقيقة.

تمهيدي المرموم
تمهيدي المرموم للهجن
سباقات الهجن
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