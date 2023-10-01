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الرياضة

«هوكي الجليد» يجدد اللقاء في أبوظبي

«هوكي الجليد» يجدد اللقاء في أبوظبي
2 أكتوبر 2023 01:06

أبوظبي (وام)

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تنطلق اليوم منافسات النسخة 14 من دوري الإمارات لهوكي الجليد، والذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، تحت مظلة اتحاد الرياضات الشتوية.
ويشارك في هذه النسخة 6 فرق هي: «ستورمز أبوظبي» و«ذيبز العين» و«شاهين» و«جالاكسي»، و«مايتي كاملز» و«وايت بيرز».
وتنطلق المسابقة في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، ويتنافس في المباراة الأولى فريقا «شاهين» و«مايتي كملز»، وتقام غداً مباراة «ستورمز أبوظبي» و«جالاكسي» بصالة أبوظبي للتزلج، وتختتم لقاءات الأسبوع الأول الخميس في صالة «دبي مول» بلقاء «ذيبز العين» و«وايت بيرز».
وقال حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي للنادي: نتطلع إلى توسيع قاعدة رياضة هوكي الجليد، ومساعدة الفرق في استقطاب لاعبين جدد ما يصب في مصلحة المنتخب الوطني».

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نادي أبوظبي للرياضات الجليدية
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الرياضات الجليدية
دوري هوكي الجليد
دوري الإمارات لهوكي الجليد
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