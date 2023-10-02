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الرياضة

«ريمونتادا» تنقذ أتلتيكو مدريد من «سقطة تاريخية»!

«ريمونتادا» تنقذ أتلتيكو مدريد من «سقطة تاريخية»!
2 أكتوبر 2023 08:23

مدريد (أ ف ب) 

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عاد أتلتيكو مدريد من بعيد، وتجنب هزيمة تاريخية على أرضه أمام قادش، بعدما حول تخلفه بهدفين إلى فوز 3-2، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بفضل «ثنائية» للأرجنتيني أنخل كوريا.
وبفوزه الثالث توالياً والخامس هذا الموسم، رفع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة أمام ريال سوسيداد الفائز على أتلتيك بلباو «14 نقطة» بثلاثية، فيما تجمد رصيد قادش عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.
وبدا قادش في طريقه إلى فوزه الأول على الإطلاق في أرض أتلتيكو، في تاريخ مواجهاتهما في الدوري، والتي بدأت عام 1977، بعد تقدمه بهدفين، خلافاً لمجريات اللقاء، لكن صاحب الأرض لم يستسلم وقاتل بشراسة للعودة، حتى نجح في الخروج بالنقاط الثلاث.
وبدأ أتلتيكو اللقاء ضاغطاً، وكان قريباً من افتتاح التسجيل، بعد أقل من ثلاث دقائق على البداية، لكن الحظ عاند الفرنسي أنطوان جريزمان، بعدما ارتدت تسديدته من القائم الأيسر، ثم أتبعها المهاجم الفرنسي بفرصة أخرى أنقذها الحارس الأرجنتيني خيريمياس ليديسما.
وجاء رد قادش قاسياً إذ استفاد من سوء تركيز في تمرير الكرة من أصحاب الضيافة ليخطف هدف التقدم عبر البرازيلي لوكاس بيريس، بعد عرضية من كريس راموس «12»، ثم اكتملت المفاجأة، حين أضاف الضيوف الهدف الثاني في الدقيقة 27، عبر روجر مارتي بتسديدة «ساقطة» جميلة فوق الحارس السلوفيني يان أوبلاك.
لكن أنخل كوريا أعاد المضيف الى الأجواء، بتقليصه الفارق في الدقيقة 32 بكرة رأسية، إثر عرضية من سيسار أسبيليكويتا، ثم استهل رجال سيميوني الشوط الثاني بإدراكهم التعادل عبر الأرجنتيني الآخر ناهويل مولينا الذي تحولت تسديدته من المدافع الساقط أرضاً خافي هرنانديس الى الشباك «46».
وضرب كوريا مجدداً في الدقيقة 66 وضع أتلتيكو في المقدمة، بعدما كسر مصيدة التسلل، إثر تمريرة من ساول نيجيس، قبل أن يسدد في الشباك، ليكون هذا الهدف الفاصل بين الفريقين في نهاية المطاف.
وفي مشاركته الثانية توالياً أساسياً مع الفريق الأول، وجد السنغالي الأصل اليافع حسان دياو طريقه إلى الشباك، وقاد ريال بيتيس للفوز على ضيفه فالنسيا 3-0.
وافتتح ابن الـ18 عاماً التسجيل في الدقيقة 41، وذلك بعدما سجل أيضاً في تعادل المرحلة الماضية أمام غرناطة 1-1، قبل أن يضيف مارك روكا الهدف الثاني في الدقيقة 52 و«البديل» المغربي عبد الصمد الزلزولي الثالث في الدقيقة 85، مؤكداً الفوز الثالث للفريق الأندلسي في المركز السابع، فيما تراجع فالنسيا الى العاشر بعشر نقاط.

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الليجا
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
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