«السيدة العجوز».. الإصابة بـ «نقطة»!

روما (أ ف ب)



اكتفى يوفنتوس بنقطة من زيارته إلى برجامو، وذلك بتعادله مع مضيفه أتالانتا 0-0، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تنفس روما ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الصعداء، بالفوز على فروزينوني 2-0.

في برجامو، دخل يوفنتوس اللقاء باحثاً عن استعادة المركز الثالث من نابولي «حامل اللقب» الذي تنفس الصعداء، بفوزه الكبير على ليتشي 4-0، لكن فريق المدرب ماسيميليانو أليجري فشل في تحقيق مبتغاه واكتفى بنقطة جعلته على المسافة ذاتها من الفريق الجنوبي الذي يتمتع بأفضلية الأهداف، ومن خلفهما أتالانتا بالذات بفارق نقطة.

وبات يوفنتوس متخلفاً بفارق 4 نقاط عن قطبي ميلانو إنتر وميلان اللذين يتقاسمان الصدارة، بعد فوزهما على ساليرنيتانا 4-0 ولاتسيو 2-0 توالياً.

في ظل غياب الثنائي الهجومي الصربي دوشان فلاهوفيتش، والبولندي أركاديوش ميليك، صاحب هدف الفوز في المرحلة الماضية على ليتشي 1-0، بسبب الإصابة، بدأ أليجري اللقاء بمويس كين الذي لعب في الخط الأمامي، بجانب فيديريكو كييزا.

ولم يقدم الفريقان شيئاً يذكر في الشوط الأول، وكانت المحاولات خجولة، ومن دون خطورة حقيقية، إن كان لأتالانتا عبر البرازيلي إيدرسون ودافيدي زاباكوستا والنيجيري أديمولا لوكمان، أو يوفنتوس بواسطة كييزا وكين ونيكولو فاجيولي.

وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي، يعكس تماماً أجواء اللقاء الذي استمر على المنوال ذاته في شوطه الثاني، لكن مع خطورة أكبر لاسيما لأتالانتا الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الشباك من ركلة حرة نفذها البديل الكولومبي لويس مورييل، لكن الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة والحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني الذي كان قبل دقائق معدودة قريباً من اهتزاز شباكه، لو لم يتدخل مانويل لوكاتيلي لإبعاد الكرة عن خط المرمى إثر رأسية للبوسني سياد كالاشيناتش.

ورغم خيبة التعادل، كان أليجري «سعيداً بالأداء الذي قدمه الفريق، لاسيما في الدقائق الستين الأولى»، وفق ما أفاد شبكة «دازون» للبث التدفقي، مضيفاً «كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لكن أتالانتا فريق جيد للغاية».

ورأى أنه «كان بإمكاننا التمتع بدقة أفضل، افتقدنا إلى العزم من أجل تسجيل هذا الهدف»، متحدثاً عن كييزا بالذات قائلاً إنه «لعب كثيراً مؤخراً، وكان يفتقر إلى القليل من الوضوح أمام المرمى، هذا صحيح، لكن ذلك لم يحبط عزيمته أبداً».

أما نظيره في أتالانتا، جان بييرو جاسبيريني الطامح إلى إعادة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، رأى أنه «قدمنا مباراة جيدة ضد فريق جيد مثل يوفنتوس، هذا النوع من النتائج يمنحك الثقة».

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، تنفس مورينيو وفريقه روما الصعداء بعض الشيء ووضعا خلفهما الهزيمة المذلة في المرحلة الماضية أمام جنوى 1-4، بالفوز على فروزينوني 2-0.

وأنهى روما الشوط الأول متقدماً بهدف البلجيكي روميلو لوكاكو الذي وصلته الكرة من الأرجنتيني باولو ديبالا، بعد عرضية من جانلوكا مانشيني، حولها في الشباك «21» ليرفع رصيده إلى 4 أهداف محلياً وقارياً بألوان فريقه الجديد المعار إليه هذا الصيف من تشيلسي الإنجليزي.

وانتظر روما حتى الدقيقة 83 ليريح أعصاب مشجعيه بالهدف الثاني الذي سجله لورنتسو بيليجريني، إثر ركلة حرة نفذها باولو ديبالا.

وبانتصاره الثاني فقط هذا الموسم، رفع روما رصيده الى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد فروزينوني عند 9 نقاط بتلقيه الهزيمة الثانية.