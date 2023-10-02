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الرياضة

الإمارات تستضيف «سوبر اليد» بين الأهلي والزمالك

الإمارات تستضيف «سوبر اليد» بين الأهلي والزمالك
2 أكتوبر 2023 10:30

 
رضا سليم (دبي) 

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كشف نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد عن استضافة الإمارات للسوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك يوم 9 ديسمبر المقبل، بعد الاتفاق النهائي مع الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري، على استضافة المباراة.
وقال: يتم خلال الفترة المقبلة، الإعلان عن تفاصيل جديدة في الحدث الذي يقام في توقيت احتفالات اليوم الوطني الـ 51 للدولة، وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا.
وأشار إلى أن المحادثات بين الاتحادين بدأت منذ عام، وكانت عبارة عن مقترحات، وبعد مراسلات عدة بين الطرفين، وعقد اجتماع بحضور رئيس وأعضاء الاتحادين بتقنية الاتصال المرئي، ووضعنا النقاط فوق الحروف في كل ما يتعلق باستضافة الحدث.
وأضاف أن العلاقات الإماراتية المصرية في كل المجالات وخاصة الرياضية، تمثل إرثاً لكل الأجيال، ومن قديم الأزل، وحرصنا أن تمتد إلى كرة اليد، ويقام السوبر المصري للمرة الأولى خارج الحدود، بجانب أن كرة اليد المصرية لها سمعة عالمية، وتتمتع بمستويات فنية عالمية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وهناك عدد كبير من اللاعبين المصريين في الأندية الخليجية، بجانب أن وجود الزمالك والأهلي يجذب الجماهير المصرية في المدرجات، وستكون احتفالية حب بين الإمارات ومصر.
ونوه إلى نجاح التجربة باستضافة الحدث له المردود في المرحلة المقبلة، بتطبيق مقترحات أخرى، تخدم اللعبة، خاصة أن وجود فريقين كبيرين، له مكاسب فنية على مستوى اللاعبين المواطنين في مشاهدة مستويات عالية، كما يفتح باب التسويق للعبة محلياً وخارجياً.
وأوضح عاشور أن الاتحاد الآن يعمل في اتجاهات عدة، منها إقامة السوبر الإماراتي البحريني، والذي وصل إلى النسخة السادسة هذا الموسم، وأيضاً تشهد الأجندة كأس السوبر الإماراتي السعودي، بعد توقيع الاتفاقية مع فاضل بن علي النمر رئيس الاتحاد السعودي، وباتت كرة اليد الإماراتية مظلة للعبة خليجياً وعربياً، ونتمنى أن يكون لهذه الأحداث المردود الإيجابي على مستوى اللعبة محلياً. 

 

الإمارات
مصر
كرة اليد
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