عجمان.. 4 مدربين في 8 سنوات



رضا سليم (دبي)



يحتفظ عجمان بلقب أكثر الأندية استقراراً على مستوى الأجهزة الفنية، رغم إقالة مدربه البرازيلي كايو زاناردي، بعد 4 جولات من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتعاقد مع الروماني إيسايلا حتى نهاية الموسم، ويعد زاناردي أقل المدربين بقاءً في «قلعة البرتقالي».

وتعاقد النادي مع 4 مدربين فقط، في آخر 8 سنوات، منذ عودة الفريق إلى دوري المحترفين موسم 2016-2017، حيث تعاقد مع المصري أيمن الرمادي الذي قاد الفريق في 4 مواسم في المحترفين، وقبلها موسم الصعود من الدرجة الأولى، وانتهى عقده موسم 2020-2021، وتحول النادي إلى المدرسة الصربية، بالتعاقد مع الصربي جوران الذي حقق نجاحات كبيرة مع الفريق على مدار موسمين 2021-2022 و2022-2023، إلا أن المدرب رحل إلى النصر بعد فسخ تعاقده، ولولا ذلك لاستمر مع الفريق.

واتجهت إدارة النادي إلى المدرسة البرازيلية، بالتعاقد مع كايو زاناردي، الذي كانت له خبرة في «دورينا» بتدريب النصر وخورفكان والبطائح، ولكنه فشل في استمرار تألق الفريق في آخر موسمين، ولم يحصد إلا نقطة واحدة في 4 جولات، وخرج من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ومني الفريق بخسائر من «العيار الثقيل»، وهو ما دفع إدارة النادي إلى الاستغناء عن خدماته، والتعاقد مع الروماني دانيال إيسايلا، والذي سبق له تدريب بني ياس.

وسجل المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر رقماً قياسياً في تدريب عجمان، بالاستمرار معه 4 مواسم متتالية، وقاد الفريق موسم 2012-2013 إلى الفوز بكأس المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، وعاد إليه مرة أخرى موسم 2015-2016، خلفاً للبرتغالي كاجودا.

وتسببت الخسائر «ثقيلة الوزن» في إقالة زاناردي، من كل الفرق التي تولى تدريبها في «دورينا»، حيث خرج من النصر، بعد جولتين فقط من الدوري موسم 2019-202، بعدما تعادل «العميد» في الجولة الأولى أمام الوصل، وخسر أمام عجمان 1-3، في الجولة الثانية.

وعندما انتقل المدرب إلى خورفكان موسم 2021-2022، تم الاستغناء عنه، بعد خسارته بـ «رباعية» أمام الجزيرة في «الجولة 11»، وفي الموسم الماضي، خرج من البطائح بعد الخسارة أمام شباب الأهلي 0-6 في الجولة التاسعة، ولكنه لم يستمر طويلاً مع «البرتقالي» وكانت الخسارة أمام اتحاد كلباء بـ «الخمسة» وقبلها أمام العين 0-6.