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الرياضة

الهلال يسطع في سماء «أبطال أفريقيا»

الهلال يسطع في سماء «أبطال أفريقيا»
2 أكتوبر 2023 11:04

 
نواكشوط (أ ف ب) 

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حقق نواذيبو الموريتاني إنجازاً تاريخياً ببلوغه دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، برغم تعادله مع ضيفه ريال باماكو المالي 1-1، في إياب الدور الثاني على ملعب «شيخا ولد بيديا» في نواكشوط.
واستفاد بطل موريتانيا من فوزه العريض ذهاباً 3-0 في باماكو، ليلحق بركب الدور ثمن النهائي.
واستمرت المباراة سلبية حتى الدقائق العشر الأخيرة، حتى نجح شيخ كيتا بتسجيل هدف التقدم للفريق الزائر «82»، لكن زميله موسى كوني أدرك التعادل للفريق الموريتاني، بالخطأ في مرمى فريقه «92».
وخطف الهلال السوداني بطاقة التأهل، بعد تغلبه على ضيفه بريميرو دي أجوستو الأنجولي 2-1 على ملعب العبدي في مدينة الجديدة المغربية، وكان الفريقان تعادلا سلباً في لقاء الذهاب في لواندا.
وقدم الفريق السوداني بقيادة المدرب فلوران إيبينجي من الكونغو الديمقراطية مستوى قوياً منذ بداية اللقاء، وتمكن من افتتاح التسجيل بتسديدة صاروخية بعيدة عبر ياسر مزمل بعد خمس دقائق من صافرة البداية.
وعزز محمد عبد الرحمن «غربال» تقدم الفريق الأزرق، إثر فاصل مهاري متميز «35». وقلص الفريق الأنغولي النتيجة في الدقيقة 80.
وودع الأهلي بنغازي الليبي المنافسات، بعد خسارته أمام مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، 1-2 في أبيدجان، وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 0-0 في مدينة سوسة التونسية.
وتقدم أصحاب الأرض أولاً عبر كريديولا مفوسي «10»، وأدرك سالم روما التعادل للأهلي «20»، وأعاد مفوسي التقدم لميموزا، مستثمراً خطأ قاتلاً من الحارس مراد الوحيشي «41».
وبلغ سيمبا التنزاني الدور عينه بصعوبة بالغة، على حساب باور ديناموز الزامبي، بعد تعادلهما 1-1 في دار السلام، واستفاد سيمبا من أفضلية تسجيل الأهداف خارج أرضه بعد تعادلهما ذهاباً 2-2، وتقدم الزامبيون عبر اندي بويلي «17»، وأدرك شيبوني كوندواني التعادل للفريق التنزاني خطأ في مرمى فريقه «75».
والفرق المتأهلة حتى الآن هي: الأهلي «حامل اللقب» وبيراميدز من مصر، الترجي والنجم الساحلي «تونس»، الوداد وصيف بطل النسخة السابقة «المغرب»، مازيمبي «الكونغو الديمقراطية»، ماميلودي صن داونز «جنوب أفريقيا»، ميدياما «غانا»، بترو أتلتيكو «أنجولا»، سيمبا ويانج أفريكانز «تنزانيا»، جوانينج جالاكسي البوتسواني، أسيك ميموزا «كوت ديفوار»، نواذيبو «موريتانيا»، والهلال «السودان».

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني
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