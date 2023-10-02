الإمارات تعلن ميلاد «عربية البادل»



دبي (الاتحاد)



أحرز منتخب مصر لقب «النسخة الأولى»، من البطولة العربية للبادل، التي نظمها الاتحادان العربي والإماراتي، وأقيمت لمدة 5 أيام في دبي، بعد منافسة قوية بين 11 دولة.

وجاء فوز مصر باللقب بعد فوزه 2-0 على الكويت في المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير اكتظت بهم الصالة الرئيسية للبادل بمجمع ند الشبا الرياضي.

واستهل منتخب مصر المواجهة الأولى بقوة، وحقق «الثنائي» جورج واكيم وعلي زغلول الفوز على عبد العزيز معيوف وفوائد بهبهاني 6-2 و7-6، وأتبعه بفوز «الثنائي» يوسف حسام وأحمد علاء، على عبد الرحمن العوضي ومحمد عبدال 6-2 و6-2.

وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والمهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد العربي، وسعيد المري أمين عام اتحاد البادل، وعمر الزنكي رئيس النادي الكويتي بتتويج الفائزين.

وبارك سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، للاتحادين العربي والإماراتي، نجاح البطولة، وقال: الإمارات تبقى دائماً أرضاً خصبة لنجاح انطلاقة أي حدث رياضي، وهو ما تحقق في النسخة الأولى على الإطلاق للبطولة العربية، وهو الحدث الذي جاء قوياً، وأفرز العديد من اللاعبين الجيدين، وأثبت خلاله المنظمون أنهم على قدر المسؤولية، بالتميز في تقديم البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وأكد المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد العربي، أن الإمارات تستحق أكثر من «العلامة الكاملة» على مستوى التنظيم الذي شهدناه في النسخة الأولى للبطولة العربية، وبما يرفع سقف التوقعات في النسخة المقبلة، وأن الحدث حقق الأهداف، سواءً عبر الاحتكاك والمنافسة بين 11 منتخباً، والأهم تحفيز منتخبات جديدة للمشاركة وكسب الخبرات، وهو ما يواكب الانتشار الذي تحظى به «البادل» على الصعيد العربي.

وأشار سعيد المري أمين عام لاتحاد البادل، إلى أن جميع المنتخبات عاشت أجمل الأوقات في بلدهم الثاني الإمارات، في حدث استمتعنا به بإبداعات اللاعبين ومستوياتهم القوية، بحثاً عن التفوق والصعود على منصة التتويج، وأفرز مواهب عديدة للمستقبل، والأبرز أن منافسات سادت فيها الروح الرياضية في المقام الأول.