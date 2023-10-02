اتحاد الفروسية ينظم دورتي «الأمن الحيوي للخيول»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الفروسية والسباق بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، دورتين تخصصيتين للأمن الحيوي للخيول، لمدة أربعة أيام، وذلك بأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، تضمنتا المخاطر المرتبطة بسلامته الخيول خلال الفعاليات، وتقييم المخاطر وإدارتها بأفضل الممارسات العالمية في سلامة الخيول خلال الفعاليات المختلفة.

شارك في الدورة الأولى 25 منتسباً، وفي الثانية 22 منتسباً، وتهدف دورات الأمن الحيوي لتأهيل الدارسين للتعرف على كل التفاصيل الخاصة بإجراءات الأمن الحيوي والسلامة لكي توفر بيئة عمل آمنة من المخاطر، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية.

وحاضر في الدورتين، المحاضرة الدولية البروفيسور آن كوروسي عضو اللجنة البيطرية بالاتحاد الدولي للفروسية، والمحاضرة الدولية الدكتورة كاميلي فيركن.

وكان اتحاد الفروسية والسباق، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي، قد نظم دورة مديري الإسطبلات، وحاضر فيها الخبير الأيرلندي أنتوني لوري المتخصص في إدارة الإسطبلات بالاتحاد الدولي للفروسية، حيث يعد مدير الإسطبل مسؤولاً عن كل جوانب إدارته، بما في ذلك رعاية الخيول، والارتقاء بقدرات المتخصصين، وتمكينهم وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية.

وتندرج الدورات الثلاث في إطار حرص اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على مواكبة آخر المستجدات والتطورات في رياضة الفروسية، المرتبطة بسلامة الخيول، سواء على مستوى أندية الفروسية أو المراكز المتخصصة، بالإضافة إلى الإسطبلات الخاصة برياضة الفروسية.

وأكدت الدورات أهميتها للأفراد الذين يقدمون الرعاية الصحية اليومية للخيل والمعدات، ويعملون مع الفرسان والمدربين وأصحاب الإسطبلات.

ومن المقرر أن ينظم اتحاد الفروسية والسباق دورتين لمدربي القدرة والتحمل، الأولى من 7 إلى 11 أكتوبر، والثانية من 13 إلى 17 أكتوبر.