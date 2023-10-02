جانيف «الجندي المجهول» مع «الفرسان»

مراد المصري (دبي)



تصدر الأوزبكي عزيز جانيف لاعب شباب الأهلي، قائمة أكثر لاعب يقوم بـ «تدخلات دفاعية» ناجحة بإجمالي 16 تدخلاً، الأمر الذي يجسد دوره المهم مع «الفرسان»، لكنه دائماً يختار اللعب بصمت بعيداً عن الأضواء.

ومثل جانيف عنصراً مهماً في تشكيلة الفريق الموسم الماضي، عندما أسهم في تتويج الفريق بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، ونال ثقة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وحتى بعد نهاية عقده مع نهاية الموسم، تم تجديد الثقة به من الإدارة والمدرب الصربي ماركو نيكوليتش، بوصفه ورقة لا يستغنى عنها أصحاب النظرة الفنية، بالنظر إلى جهوده المتميزة في أرضية الملعب، وتركيزه دائماً على بذل أقصى جهد، من دون انتظار الحديث عنه.

ويبلغ جانيف «25 عاماً»، وظهر في 51 مباراة في «أدنوك للمحترفين»، منذ موسم 2020-2021، منها جميع مباريات فريقه الـ 26 في الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف، كما أحرز هدفاً مطلع هذا الموسم، رغم أن مهامه دفاعية في المقام الأول، حيث شارك في المباريات الأربعة التي انتزع فيها «الفرسان» الفوز إلى الآن.

وفي أول أربع مباريات أيضاً، قام اللاعب بتقديم تمريرة مساعدة، كما لمس الكرة 197 مرة، و130 تمريرة صحيحة، و4 تمريرات مؤثرة، و75 تمريرة ناجحة في ملعب الفريق المنافس، إلى جانب مشاركته في 28 التحاماً مع لاعبي الفرق المنافسة.