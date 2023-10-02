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الرياضة

كوبر: «البريميرليج» لم يتجنب «الشائبة»!

كوبر: «البريميرليج» لم يتجنب «الشائبة»!
2 أكتوبر 2023 12:23

 
لندن (رويترز) 

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قال ستيف كوبر مدرب نوتنجهام فورست الإنجليزي، إن حكام البطولة فشلوا في إصدار القرارات الصحيحة من جديد يوم الأحد، بينما تستمر الانتقادات الموجهة إلى اللجنة، بعد عدد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل مؤخراً.
واستبدلت لجنة الحكام في إنجلترا الحكمين دارين إنجلاند ودان كوك في مباراتين بالجولة الحالية من الدوري الممتاز، بعد أن كانا مسؤولين عن حكم الفيديو المساعد في المباراة التي فاز فيها توتنهام على ليفربول 2-1 السبت الماضي، وبعدما أقرت اللجنة بحدوث «خطأ كبير» من جانب حكم الفيديو المساعد.
وقال ليفربول إن خطأ حكم الفيديو المساعد الذي أدى لإلغاء هدف لاعبه لويس دياز «قوض النزاهة الرياضية».
ومع استمرار التركيز على القرارات التحكيمية، عبر كوبر عن غضبه لطرد لاعبه موسى نياكاتي، في تعادل فريقه أمام برنتفورد.
وقال كوبر عن ذلك: «بما أنها كانت المباراة الوحيدة المقررة في الدوري الممتاز في هذا اليوم، فإن لجنة الحكام كانت بحاجة إلى تجنب أي شائبة في هذا اليوم، لكن العكس هو ما حدث».
وأضاف: «كلنا نتمنى أن يكون الحكام في الوضع المناسب وأن نساعدهم، لكن عليهم مساعدة أنفسهم، آخر ما يحتاجه الحكام هو حدوث جدل حول القرارات التحكيمية».
ولم يكن مدرب برنتفورد توماس فرانك سعيداً بعدم منح فريقه ضربة جزاء، من جانب حكم الفيديو المساعد، بعد المطالبة بذلك، وبصفة خاصة عند تعرض مهاجمه يوان ويسا لمخالفة «واضحة» من جانب حارس الفريق المنافس مات تيرنر في الشوط الثاني.
وقال فرانك: «لمستا اليد، سيطالب بعض المدربين باحتساب ضربتي جزاء بسببهما، لكني لن أفعل ذلك، لكني لن أوافق على احتسابهما ضدنا، والمخالفة ضد ويسا واضحة وتستوجب احتساب ركلة جزاء، ولهذا فهذا خطأ واضح من جانب حكم الفيديو المساعد».

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