«دقائق الوقت القاتل» تحكم «صراع القمة» في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

لعبت أهداف «الوقت القاتل»، ما بعد الدقيقة 90 دور البطولة في حسم صراع مراكز المقدمة في «دوري الدرجة الأولى» بنهاية الجولة الرابعة، والتي أسدل عليها الستار مساء الأحد، وشهدت فوز العروبة على الفجيرة 2-1، وتعادل الجزيرة الحمراء والعربي 3-3، وتفوق الظفرة على دبا الحصن ويونايتد أمام دبا 2-1، وتغلب التعاون على الرمس ومسافي أمام مضيفه جلف أف سي 2-0، فيما حسم التعادل 1-1 مواجهة سيتي والرمس، و2-2 في مباراة جلف يونايتد ودبا الحصن.

وغلفت الإثارة الدقائق الأخيرة لمواجهات قمة الجولة، بعدما انتزع العروبة ثلاث نقاط ثمينة عزز بها صدارته للترتيب برصيد 12 نقطة، على حساب ضيفه الفجيرة في «الديربي» بنتيجة 2-1، وتقدم الضيوف بهدف عكاشة حمزاوي في الدقيقة 70، قبل أن يعود العروبة للمباراة بهدفي البديلين سايمون كابرال في الدقيقة 90، ومحمد ديوب 96.

وعلى استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، فرض الجزيرة الحمراء «التاسع» برصيد 5 نقاط، التعادل 3-3، أمام ضيفه العربي القيواني «الوصيف» برصيد 8 نقاط، وسجل بريان إيزكيول نجم الجزيرة الحمراء هدف التعادل الثمين لفريقه في الدقيقة 95 من ركلة حرة.

ويدين الظفرة بفوزه الثمين على حساب ضيفه دبا الحصن، لهدف البديل بولي جولي في الدقيقة 94، بعدما تقدم الضيوف بهدف البرازيلي كايكي جيسوس في الدقيقة 41، قبل أن يدرك مواطنه دياجو دا سيلفا التعادل للفارس في الدقيقة 23.

ووسع العروبة المتصدر الفارق بينه وأقرب ملاحقيه إلى 4 نقاط بنهاية الجولة، في الوقت الذي جمعت فيه المنافسة على الوصافة ثلاث أندية برصيد 8 نقاط، وشملت العربي والظفرة والتعاون على التوالي بأفضلية الأهداف.

في المقابل، تشارك مسافي العائد بنقاط الفوز الثلاث أمام مضيفه جلف يونايتد 2-0، ويونايتد الذي واصل مفاجآته بإلحاق الخسارة الأولى بدبا 2-1، النقاط برصيد 7 لكل فريق، ليحتل مسافي المركز الخامس، ويوناتيد سادساً.

وتوزع ترتيب بقية فرق الدوري بنهاية الجولة الرابعة، ما بين دبا السابع وله 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط أيضاً لدبا الحصن الثامن، وحل تاسعاً الجزيرة الحمراء برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف أمام مصفوت العاشر، مقابل 4 للفجيرة صاحب المركز 11، وسيتي الثاني عشر، وحل في المراكز من الثالث عشر وحتى الأخير الرمس «3 نقاط»، الحمرية «3 نقاط»، جلف يوناتيد والذيد «نقطة»، وجلف أف سي في المركز الأخير من دون رصيد.

وتنطلق الجولة الخامسة لدوري الأولى الأحد المقبل بمباريات مسافي والظفرة، الرمس والعروبة، الفجيرة وجلف يونايتد، مصفوت وجلف أف سي، وتستكمل الجولة الاثنين بمباريات دبا والتعاون، دبا الحصن والجزيرة الحمراء، الذيد ويونايتد، العربي والحمرية.