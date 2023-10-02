العين وشباب الأهلي على «خطى الكبار» في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

على خطى المنافسة المحتدمة بين العين وشباب الأهلي في صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة لكل فريق، فرض «شباب الزعيم والفرسان» الأفضلية في صراع الصدارة المشتركة في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، ولكن برصيد 10 نقاط لكل فريق بنهاية مباريات «الجولة الرابعة».

وضرب العين بقوة في قمة «الجولة الرابعة»، بعدما حقق الفوز الأكبر على حساب ضيفه الشارقة 6-2، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويرتقي إلى الصدارة بالتساوي مع منافسه «الفرسان» المتعثر بالتعادل أمام مضيفه الوحدة 2-2.

وتقدم «الفرسان» بهدفي البرازيلي المقيم ماتيوس ليما في الدقيقة 33، وخليفة خميس 48، قبل أن يدرك «العنابي» التعادل بفضل ثنائية منصور المنهالي 51، والبديل عوض الكثيري 96، مستفيداً من النقص العددي في صفوف الضيوف بعد طرد الهداف ماتيوس ليما منذ الدقيقة 36.

ويقف «الزعيم» و«الفرسان» على رأس قائمة الأندية المتوجة بلقب دوري 21، بعدما توج الأول بسبعة ألقاب آخرها في 2018- 2019، ونال شباب الأهلي الدرع في المواسم الثلاث الأخيرة على التوالي، وتشمل قائمة الأبطال الجزيرة في أول نسخة 2008- 2009، الشارقة 2015-2016، والوحدة 2016-2017، والنصر 2017- 2018.

وبعيداً عن «صراع الصدارة»، شهدت الجولة الرابعة فوز الوصل على ضيفه خورفكان 3-0، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، مقابل بقاء «النسور» برصيد 4 نقاط في المركز الثامن، فيما تعادل اتحاد كلباء «الرابع» برصيد 8 نقاط، أمام ضيفه عجمان من دون أهداف.

وتقدم الجزيرة للمركز الخامس برصيد 8 نقاط بفوزه على مضيفه البطائح 3-1، وشهدت بقية مباريات الجولة تعادل النصر وحتا 0-0، فيما حقق بني ياس فوزه الأول أمام الإمارات 3-1 ليتقدم إلى المركز العاشر بفارق المواجهات أمام «الصقور» الحادي عشر.