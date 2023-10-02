الإثنين 2 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين وشباب الأهلي على «خطى الكبار» في «دوري 21»

العين وشباب الأهلي على «خطى الكبار» في «دوري 21»
2 أكتوبر 2023 17:00

معتصم عبدالله (دبي)
على خطى المنافسة المحتدمة بين العين وشباب الأهلي في صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة لكل فريق، فرض «شباب الزعيم والفرسان» الأفضلية في صراع الصدارة المشتركة في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، ولكن برصيد 10 نقاط لكل فريق بنهاية مباريات «الجولة الرابعة».
وضرب العين بقوة في قمة «الجولة الرابعة»، بعدما حقق الفوز الأكبر على حساب ضيفه الشارقة 6-2، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويرتقي إلى الصدارة بالتساوي مع منافسه «الفرسان» المتعثر بالتعادل أمام مضيفه الوحدة 2-2.
وتقدم «الفرسان» بهدفي البرازيلي المقيم ماتيوس ليما في الدقيقة 33، وخليفة خميس 48، قبل أن يدرك «العنابي» التعادل بفضل ثنائية منصور المنهالي 51، والبديل عوض الكثيري 96، مستفيداً من النقص العددي في صفوف الضيوف بعد طرد الهداف ماتيوس ليما منذ الدقيقة 36.
ويقف «الزعيم» و«الفرسان» على رأس قائمة الأندية المتوجة بلقب دوري 21، بعدما توج الأول بسبعة ألقاب آخرها في 2018- 2019، ونال شباب الأهلي الدرع في المواسم الثلاث الأخيرة على التوالي، وتشمل قائمة الأبطال الجزيرة في أول نسخة 2008- 2009، الشارقة 2015-2016، والوحدة 2016-2017، والنصر 2017- 2018.
وبعيداً عن «صراع الصدارة»، شهدت الجولة الرابعة فوز الوصل على ضيفه خورفكان 3-0، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، مقابل بقاء «النسور» برصيد 4 نقاط في المركز الثامن، فيما تعادل اتحاد كلباء «الرابع» برصيد 8 نقاط، أمام ضيفه عجمان من دون أهداف.
وتقدم الجزيرة للمركز الخامس برصيد 8 نقاط بفوزه على مضيفه البطائح 3-1، وشهدت بقية مباريات الجولة تعادل النصر وحتا 0-0، فيما حقق بني ياس فوزه الأول أمام الإمارات 3-1 ليتقدم إلى المركز العاشر بفارق المواجهات أمام «الصقور» الحادي عشر.

أخبار ذات صلة
جانيف «الجندي المجهول» مع «الفرسان»
الشارقة والعين يفوزان بجوائز «دوري الجماهير»
العين
شباب الأهلي
دوري تحت 21
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
العين وشباب الأهلي على «خطى الكبار» في «دوري 21»
الرياضة
العين وشباب الأهلي على «خطى الكبار» في «دوري 21»
اليوم 17:00
بوريل وكوليبا قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف
الأخبار العالمية
لأول مرة.. اجتماع تاريخي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خارج التكتل
اليوم 16:59
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين يشيد بالشراكة والتعاون الاستراتيجي مع الصين
اليوم 16:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©