مدفيديف ينجو من «موقعة الأخطاء»!



بكين (أ ف ب)

بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً عالمياً نصف نهائي دورة الصين المفتوحة في للتنس، بفوزه على الفرنسي أوجو أومبير 6-4 و3-6 و6-1 في بكين.

وشهدت المجموعة الأولى الغنية بالأخطاء، كسر إرسال اللاعبين 5 مرات، قبل أن يتسق اللعب في الثانية التي حسمها الفرنسي «25 عاماً» والمصنف 36 عالمياً، بعد خطأين مزدوجين توالياً من الروسي، وفي الثالثة الحاسمة، كسر مدفيديف إرسال خصمه مرتين بسرعة، لينهي المباراة على إرساله.

ويغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، عن الدورات الصينية لهذا الموسم.

وفي دورة السيدات للـ1000، تفوّقت البولندية إيجا شفيونتيك الثانية عالمياً، على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-4، لتلاقي في الدور الثاني الفرنسية من أصل روسي فارفارا جراتشيفا.

وتأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة والمتوجة في نينجبو باللقب الخامس في مسيرتها، بعد تغلبها على الأميركية أشلي كروجر 6-3 و6-4، لتلاقي في الدور الثاني الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وتقام دورة بكين للمرة الأولى منذ عام 2019، بعد أن أنهت البلاد سياساتها الانعزالية للتخلص من تداعيات فيروس كورونا.