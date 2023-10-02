«قمم الأبطال» تنتقل إلى إيطاليا!



باريس (أ ف ب)

يطمح بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي إلى تأكيد انطلاقتهما القوية في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحلان ضيفين على كوبنهاجن الدنماركي ولنس الفرنسي توالياً الثلاثاء في الجولة الثانية.

وتشهد الجولة مباراتي قمة، الأولى بين إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي وبنفيكا البرتغالي في سعيهما إلى الفوز الأول، والثانية بين نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني اللذين يرصدان الفوز الثاني تواليا أيضاً.

واستهل البايرن مشواره بفوز مثير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-3 ضمن المجموعة الأولى، وضرب أرسنال بقوة في الثانية برباعية في مرمى آيندهوفن الهولندي، فيما انتزع إنتر تعادلاً قاتلاً من مضيفه ريال سوسيداد الإسباني 1-1 في الرابعة، ومني بنفيكا بخسارة مفاجئة أمام ضيفه سالزبورج النمساوي 0-2 في المجموعة ذاتها.

يبدو بايرن ميونيخ المثقل بالإصابات مرشحاً لتخطي عقبة كوبنهاجن، لكن يتعيّن عليه الحذر من كثرة اهتزاز شباكه في المباريات الأخيرة.

تلقى أبطال ألمانيا ثلاثة أهداف في لقاءاتهم مع لايبزج «الكأس السوبر الألمانية» ومانشستر يونايتد حتى الآن هذا الموسم، إلى جانب هدفين ضد متصدر الدوري باير ليفركوزن «2-2»، ومثلهما ضد لايبزج بتعادلهما بالنتيجة ذاتها في «البوندسليجا».

ورغم فترة الانتقالات التي شهدت تعاقده مع قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، وأفضل مدافع في الدوري الإيطالي الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي والنمساوي كونراد لايمر، إلا أن النادي سمح برحيل العديد من اللاعبين في الصيف، أبرزهم المدافعون: الفرنسيان بنجامان بافار ولوكا هرنانديز والكرواتي يوسيب ستانيشيتش.

زادت معاناته الدفاعية بالإصابات العديدة التي تشهدها صفوفه، خصوصاً قطب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت والفرنسي دايو أوباميكانو وكيم.

بعد إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في أوائل سبتمبر الماضي، وصف مدرب توماس توخل فريقه بأنه «واهن بعض الشيء، صغير بعض الشيء»، قائلاً إنه «أضعف من ذي قبل».

وأضاف في تصريح لشبكة سكاي الألمانية: «إنها تشكيلة شجاعة، سنرى ما إذا سيكون ذلك كافياً لتحقيق أهداف النادي هذا الموسم».

أجبرت الإصابات توخل على اختيار لاعب الوسط ليون جوريتسكا والظهير المغربي نصير مزراوي في قلب الدفاع، في فوز البايرن على مونستر 4-0 في كأس ألمانيا.

وتجلت مخاوف البايرن بشكل أفضل الأحد، عندما شوهد قلب دفاعه السابق جيروم بواتنج يتدرّب مع الفريق قبل العودة المحتملة.

وفاز بواتنج بدوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020 مع البايرن، لكن تم التخلي عن خدماته مجاناً صيف 2021 حيث انضم إلى ليون الفرنسي دون أي نجاح.

لكن تبقى القوة الضاربة للنادي البافاري في هجومه بقيادة كين ولوروا ساني والفرنسي كينجسلي كومان والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو-موتينج، وإن كان الجناح سيرج جنابري سيغيب بسبب كسر في ساعده.

في المجموعة ذاتها، سيكون مانشستر يونايتد مطالباً بتخطي أزمة النتائج، عندما يستضيف جالطة سراي التركي.

ويدخل «الشياطين الحمر» المباراة بمعنويات مهزوزة بعد خسارتهم الصادمة أمام ضيفه كريستال بالاس 0-1، بعدما كانوا أكرموا وفادة ضيوفهم بثلاثية نظيفة الأربعاء الماضي في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.

كانت الخسارة الثالثة ليونايتد في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري والرابعة في سبع مباريات حتى الآن.

وأعرب المدرب الهولندي ليونايتد إريك تن هاج عن خيبة أمله بعد الخسارة: «الأمر بسيط جداً، واجهنا ثلاث فرص فقط طوال المباراة وجميعها من كرات ثابتة، وبدورنا وصلنا إلى مناطق جيدة لكن اتخذنا قرارات ضعيفة».

وعلى غرار بايرن، سيكون أرسنال مرشحاً لكسب النقاط الثلاث أمام مضيفه لنس، وصيف بطل الدوري الفرنسي، ضمن المجموعة الثانية، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين الفريقين ونتائجهما هذا الموسم.

وكشّر النادي اللندني عن أنيابه في مستهلّ مشواره في المسابقة العائد إليها بعد ست سنوات من الغياب، بفوزه الكبير على ضيفه آيندهوفن، ويدخل المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على مضيفه بورنموث برباعية أيضاً وصعوده إلى المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف السيتي المتصدر وحامل اللقب.

في المقابل، حقق لنس نقطة واحدة في مبارياته الخمس الأولى في الدوري، قبل أن يكسب الأخيرتين وبصعوبة على تولوز 2-1 وستراسبورج 1-0.

وفي المجموعة ذاتها، يأمل آيندهوفن في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض سقوطه المذل أمام أرسنال، وذلك عندما يستضيف إشبيلية الإسباني.

وتتجه الأنظار إلى إيطاليا حيث تُقام قمتان ساخنتان، الأولى على ملعب «جوزيبي مياتزا» في ميلانو بين إنتر الوصيف وبنفيكا ضمن المجموعة الرابعة، والثانية على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» في نابولي بين صاحب الأرض وضيفه ريال مدريد.

والتقى إنتر وبنفيكا في ربع النهائي الموسم الماضي، وكان الفوز من نصيب الإنتر 2-0 في لشبونة، قبل التعادل 3-3 في ميلانو.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية عقب الفوز الكاسح لإنتر على مضيفه ساليرنيتانا بسوبر هاتريك لقائده الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والثمين لبنفيكا على غريمه التقليدي بورتو 1-0 في قمة الدوري البرتغالي سجله نجمه العائد الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا.

ويتألق دي ماريا بشكل لافت هذا الموسم، عقب عودته إلى بنفيكا من يوفنتوس الإيطالي.

وسجّل دي ماريا ستة أهداف مع تمريرتين حاسمتين، في ثماني مباريات مع قطب مدينة لشبونة، وفي المجموعة ذاتها، يلعب سالزبورج المتصدر مع ريال سوسيداد.

وفي المجموعة الثالثة، يحل ريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضيفين ثقيلين على نابولي في صراع على الانفراد بالصدارة.

وستكون المرة الأولى يعود فيها أنشيلوتي إلى نابولي منذ إقالته من تدريب الفريق الجنوبي خريف 2019، ويشكل النادي الملكي عقدة لنابولي في المسابقة القارية العريقة، حيث تغلب عليه في ثلاث مناسبات من أصل أربع مواجهات بينهما حتى الآن، آخرها في ثمن نهائي نسخة 2016-2017، عندما تغلب عليه بنتيجة واحدة ذهاباً وإياباً 3-1.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي «الجريحان» أونيون برلين الألماني مع براجا البرتغالي.